بیانیه کنگره عراقی دفاع از مردم بحرین/ آمریکا عامل کشتار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، کنگره عمومی حمایت از مردم بحرین درعراق با صدور بیانیه ای دیشب به کار خود پایان داد.

در بیانیه این کنگره آمده است: نیروهای موسوم به سپر جزیره باید هرچه سریعتر خاک بحرین را ترک کنند و رژیم بحرین باید دست از کشتار، بازداشت و اقدامات تهدید آمیز خود علیه مردم دست بردارد زیرا همه این اقدامات با هدف طایفه گری صورت می گیرد.

بیانیه مذکور تاکید کرد: مردم عراق حق دارند که از مردم بحرین که در معرض کشتار جمعی قرار گرفته اند حمایت کنند و با همه ابزارهای موجود از ملت مظلوم این کشور حمایت خواهند کرد و تا زمان رفع ظلم از مظلوم به حمایت بی دریغ خود ادامه می دهند.

در این بیانیه ذکر شده است: ما به اوضاع بحرین توجه ویژه داریم و جنایات صورت گرفته را فاش می کنیم و تا زمانی که مقامات بحرینی حقوق مشروع مردم خود را به رسمیت نشناسند و اشغالگران از این کشور خارج نشوند به حمایت های خود ادامه می دهیم.

در بیانیه فوق آمده است: عراق به عنوان کشوری که از نظر جمعیت از همه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پرجمعیت تر است و به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای حوزه خلیج فارس حق دارد خواهان توقف کشتار طایفه ای علیه مردم بحرین شود.

"علی المشیمع" فرزند "حسن المشیمع" دبیر کل جنبش حق بحرین که اخیرا بازداشت شده است در سخنانی در این کنگره گفت: آمریکا در حوادث بحرین نقش آشکاری دارد و در واقع به اشغالگران عربستانی و اماراتی چراغ سبز نشان داده است.

وی به شروطی که جفری فلتمن معاون وزیر خارجه آمریکا برای مخالفان قبل از اعزام نیروهای عربستانی قرار داده بود اشاره کرد و افزود که پس از مخالفت آنها با شروط آمریکا این کشور از نیروهای سپر جزیره خواست که روانه بحرین شوند. مردم بحرین آمریکا را عامل اصلی کشتار مردم می دانند.

یکی دیگر از مخالفان بحرینی در این نشست گفت: هر کس تصور می کند که مردم بحرین دست از خواسته های خود پس از این کشتار بر می دارند سخت در اشتباه است زیرا مردم بحرین در صورت ادامه وضعیت موجود با تمامی قوا به دفاع از خود می پردازند.