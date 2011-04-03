نیاز ماهانه به 100 تن قیر برای ترمیم معابر ساری

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی عصر یکشنبه در نخستین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری در سال 90 افزود: هم اکنون شهرداری ساری به همراه تعدادی دیگر از شهرداریهای استان با مشکل کمبود قیر، همچنان دست و پنجه نرم می کنند.

وی خاطر نشان کرد: قیمت قیر در فاصله چهار ماه اخیر از تنی 360 هزار تومان به مبلغی معادل 510 هزار تومان افزایش یافته که شهرداریها برای تهیه قیر با مشکلات عدیده ای روبرو شدند.

شهردار ساری با اشاره به اینکه به منظور ترمیم کنده کاریهای مقطعی سطح شهر، 200 میلیون تومان اعتبار به سازمان عمران شهرداری ساری در روز جاری اختصاص یافته است تصریح کرد: برای رفع کنده کاریها و مشکل آسفالت مرکز استان نیازمند اعتبار ملی هستیم.

حجازی با بیان اینکه منطقه سه شهرداری ساری در روزهای پایانی سال 90 راه اندازی شده است یادآور شد: تشکیل این شهرداری می تواند زمینه ساز رفع مشکلات و ایجاد تحولات شهری در جنوب ساری شود.

وی با اعلام اینکه تعداد کثیری از شهروندان ساروی در منطقه جنوب شهر زندگی می کنند گفت: ارتقای خدمات عمومی، رفاهی و شهری برای شهروندان منطقه جنوب افزایش می یابد.

محمد دامادی، عضو شورای اسلامی شهر ساری نیز خواستار تقویت صندوق رفاه شهرداری ساری برای اعطای تسهیلات به کارکنان این نهاد شد و اظهار داشت: شهرداری ساری دارای اعتبارات مناسبی بوده که می تواند با هماهنگی بانکهای عامل نسبت به اعطای تسهیلات به کارکنان خود اقدام کند.

شهر ساری مرکز مازندران بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارد.