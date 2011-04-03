قبوض برق در قم باید همانند مناطق گرمسیری محاسبه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی با اشاره به 11 سال خشکسالی اخیر در استان قم و پایین رفتن آب چاه‌ها، وضعیت بخش کشاورزی را با این شرایط نامطلوب توصیف کرد و گفت: در پی خشکسالی‌های پیاپی آب چاه‌ها از عمق 40 یا 50 متری سطح زمین به عمق 150 متری رفته است که این مسئله موجب بروز مشکلاتی برای تامین آب بخش کشاورزی شده است.



وی در این خصوص تصریح کرد: این مسئله موجب خواهد شد که برای بالا آوردن آب، موتور برق چاه‌های کشاورزی دائما روشن باشد که گا‌ها با ساعات پیک مصرف همزمان می‌شود.



بنایی افزود: اکنون که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شده است و قیمت قبوض برق به صورت تصاعدی محاسبه می‌شود، دولت باید قم را جزء مناطق گرمسیر محاسبه کند.



دولت شرایط خاص جوی را برای کشاورزان قمی اعمال کند



وی افزود: اگر کشاورزان بخواهند در ساعات اوج مصرف هم موتور چاه‌های کشاورزی را خاموش کنند باز هم متضرر خواهند شد و دولت باید برای این کشاورزان مناطق گرمسیری شرایط خاص جوی را اعمال نماید.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت باید برای بخش تولیدی کشور تسهیلات ویژه در نظر بگیرد که تاکنون به این امر جامه عمل نپوشانده و این امر محقق نشده است.



لازم به ذکر است پیش از این نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکرات کتبی جداگانه خواستار کمک دولت به بخش تولیدی و کشاورزی شدند.