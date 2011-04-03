تکذیب پیام تسلیت فراکسیون اقلیت به موسوی/ پیام از سایت رسمی حذف شد

مصطفی کواکبیان و محمدرضا خباز دو عضو شاخص فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز بی اطلاعی از صدور پیام تسلیت خطاب به میرحسین موسوی امکان صدور چنین پیامی بدون اطلاع نمایندگان عضو فراکسیون را غیرممکن دانستند.

کواکبیان در پاسخ به سوالی درخصوص نحوه صدور پیام تسلیت درگذشت پدر موسوی، از وجود چنین اطلاعیه ای ابراز تعجب کرد و صحت این پیام را منوط به تایید تابش، دبیر فراکسیون اقلیت نمود.

کواکبیان در واکنش به این موضوع که دبیر و سخنگوی فراکسیون هم از وجود این اطلاعیه اظهار بی اطلاعی کرده اند با خنده گفت: وقتی آقای تابش و قنبری و من از این پیام تسلیت بی اطلاع هستیم، پس چه کسی این پیام را صادر کرده است؟

محمدرضا خباز دیگر عضو شاخص این فراکسیون نیز با اعلام این مطلب که بیانیه ها و اطلاعیه های فراکسیون معمولاٌ در جلسات فراکسیون توسط اعضا تایید و تصویب می شود گفت: در برخی موارد هم که مسئله فوری و ضروری برای اظهار نظر و یا موضع گیری فراکسیون نیاز باشد، نظر اعضا به صورت تلفنی کسب می شود و در مورد این پیام تسلیت هیچ گونه هماهنگی حضوری و تلفنی با من نشده است.

پیگیری خبرنگار مهر حاکی از آن است که محمدرضا تابش دبیر فراکسیون اقلیت و داریوش قنبری سخنگوی این فراکسیون نیز در گفتگو با برخی از نمایندگان مجلس از وجود چنین بیانیه ای اظهار بی اطلاعی کرده اند.

لازم به ذکر است که دقایقی قبل این پیام تسلیت از خروجی سایت رسمی فراکسیون اقلیت مجلس حذف شد.