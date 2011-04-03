کاروان آزادی 2 با مشارکت 15 کشور روانه غزه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "وائل السقا" فعال اردنی گفت: در حالی که کشورهای عربی شاهد تغییر و اصلاح هستند و مردم این کشورها دست به قیام علیه ظلم و استبداد زده اند رژیم صهیونیستی به سیاست خصمانه خود ادامه می دهد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی از کشتار و بازداشت ابایی ندارد و به شهرک سازی ادامه می دهد و به ساده ترین حقوق مردم فلسطین وقعی نمی گذارد. این رژیم محاصره غره را تشدید کرده و شکستن این محاصره در راس اولویتهای اتحادیه های صنفی عربی است.

وی به جمع آوری کمکها برای کاروان آزادی 2 و برگزاری جشنواره هایی برای کمک به مردم غزه اشاره کرد.

شایان ذکر است که کاروان آزادی 2 با مشارکت پانزده کشتی از دوازده کشور اروپایی در ماه مه آینده در اولین سالروز حمله اسرائیل به کاروان آزادی یک عازم غزه خواهد شد.