پایان انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان/ نظربایف پیشتاز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری قراقزستان نشان می دهد که رئیس جمهوری این کشور بار دیگر به این سمت انتخاب خواهد شد.

در حالی که اعلام رسمی نتایج این انتخابات روز دوشنبه صورت خواهد گرفت اما شواهد موجود حاکی از کسب اکثریت 90 درصدی آرای انتخاباتی توسط نظربایف است. نظربایف 70 ساله و رهبر پیشین حزب کمونیست قزاقستان از دهه 1980 تا کنون و در زمان عضویت این کشور در اتحاد جماهیر شوروی ریاست جمهوری را به عهده دارد.

بر این اساس گروههای مخالف دولت با تحریم کردن این دوره از انتخابات از شرکت در آن خودداری کردند با این حال آمارها از شرکت 84 درصدی رای دهندگان که جمعیتی بالغ بر 9 میلیون نفر را شامل می شود، حکایت دارد.

گفتنی است رئیس جمهور قزاقستان برای جلوگیری از سرایت موج تظاهرات های مردمی به کشورش تاریخ سوم ماه آوریل (امروز یکشنبه 14 فرودین ماه) را برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اعلام کرد.