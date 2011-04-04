دخالت در امور اجرایی شهرداریهای استان تهران به حداقل رسید

محمدرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: دخالت های بی مورد در امور اجرایی شهرداریها به حداقل رسیده و شوراها به وظایف قانونی خود آشنا هستند که امیداست به نفع نظام و مردم عزیزمان باشد.

وی خاطرنشان کرد: با جابجایی مدیرکل شهری و شوراهای استان، تغییرات زیادی در این حوزه به وقوع پیوست.

محمودی افزود: جلسات شورای شهرداران با حضور مدیران کل استان، از جمله اداره کل امور اقتصادی و دارایی ، اداره کل امور مالیاتی، اداره کل ثبت اسناد و ... متحول شد.

شورای شهرداران به کلاسهای آموزشی دوطرفه تبدیل شد

این مسئول عمرانی استان تهران خاطرنشان کرد: در واقع شورای شهرداران در این مدت حدود 200 روزه اخیر، به کلاسهای آموزشی دوطرفه تبدیل شد.

وی ادامه داد: هم ادارات کل، مطالب و خواسته های خود را با شهرداران درمیان گذاشتند و هم شهرداران، محدودیتهای خود را مطرح کردند به نحوی که در پایان سال، شهرداری دارای مشکل پرداخت حقوق و عیدی وجود نداشت.

روال منطقی و قانونی پیگیری مطالبات شهرداریها در مسیر درست قرار گرفته است

محمودی اضافه کرد: روال منطقی و قانونی پیگیری مطالبات شهرداریها در مسیر درست خود در جریان است و امید است که برای سال جدید بتوان این روال منطقی را به نحو احسن پیگیری کرد.

وی تأکید کرد: در حوزه شوراها، سیاست این معاونت، احترام به رأی مردم و تعامل با شوراهاست تا جایی که به مردم اجحاف نشود.

این مسئول افزود: شوراها نیز بر اساس سوگندی که یاد کرده اند، باید به رأی موکلان خود پایبند باشند.

وی یادآور شد: در این میان، با معدود کسانی که بر اساس گزارشهای مستند یا در حوزه انتخابیه خود ساکن نبودند و یا شرایط عضویت در شورا را نداشتند، برخورد قانونی صورت گرفت و سلب عضویت شدند.