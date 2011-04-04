آمارهای اشتغال گلستان از دو سال قبل دچار انحراف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسدالله قره خانی عصر یکشنبه در جمع مدیران گلستان افزود: نرخ بیکاری هشت درصد در استان اعلام می شود در حالیکه آمار درستی نیست.

وی با اشاره به نامگذاری سال 90 به نام جهاد اقتصادی گفت: یکی از شاخصه های جهاد اقتصادی اشتغالزایی است که بدون تولید اتفاق نمی افتد.

قره خانی تاکید کرد: مدیران استانی باید از تمام ظرفیتها و پتانسیلها استفاده کنند تا به نتیجه برسند.



استاندار گلستان نیز افزود: حرکت جهادی، تحول بزرگ و تحرک بیشتر درحوزه اقتصادی و خدمت رسانی به مردم است.

جواد قناعت افزود: شعارهایی که هرسال انتخاب می شود فرمایشی و نمایشی نیست و با عنوان این شعارها مشکلات هم حل نمی شود اما این شعارها انگشت اشاره ای هستند که راه و روش را نشان می دهند.

استاندار در بخش دیگری از سخنانش افزود: در سال گذشته با فضای همدلی بین سه قوا شاهد کارهای بزرگی در کشور و استان بودیم.