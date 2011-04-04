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۱۵ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۳۲

قره خانی:

آمارهای اشتغال گلستان از دو سال قبل دچار انحراف شد

آمارهای اشتغال گلستان از دو سال قبل دچار انحراف شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایند مردم علی آباد در مجلس گفت: آمارهای این استان از دو سال قبل دچار انحراف شد و این موضوع در گزارش اشتغال استان ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسدالله قره خانی عصر یکشنبه در جمع مدیران گلستان افزود: نرخ بیکاری هشت درصد در استان اعلام می شود در حالیکه آمار درستی نیست.

 وی با اشاره به نامگذاری سال 90 به نام جهاد اقتصادی گفت: یکی از شاخصه های جهاد اقتصادی اشتغالزایی است که بدون تولید اتفاق نمی افتد.
 
قره خانی تاکید کرد: مدیران استانی باید از تمام ظرفیتها و پتانسیلها استفاده کنند تا به نتیجه برسند.
 
استاندار گلستان نیز افزود: حرکت جهادی، تحول بزرگ و تحرک بیشتر درحوزه اقتصادی و خدمت رسانی به مردم است.
 
جواد قناعت افزود: شعارهایی که هرسال انتخاب می شود فرمایشی و نمایشی نیست و با عنوان این شعارها مشکلات هم حل نمی شود اما این شعارها انگشت اشاره ای هستند که راه و  روش را نشان می دهند.
 
استاندار در بخش دیگری از سخنانش افزود: در سال گذشته با فضای همدلی بین سه قوا شاهد کارهای بزرگی در کشور و استان بودیم.
کد مطلب 1280754

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