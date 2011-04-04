کارخانه خودروسازی گیلان 1200 شغل ایجاد می کند

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه استان گیلان یک استان قطعه ساز در کشور تلقی می شود، افزود: با راه اندازی سایت اصلی این کارخانه، قطعه سازان فعلی رونق گرفته و همچنین قطعه سازان جدیدی در این عرصه فعالیت خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه آزمایشگاه مرجع استاندارد گیلان با 1.5 میلیارد تومان سرمایه گذاری ایجاد می شود، گفت: علاوه بر این در منطقه آزاد انزلی، گمرک آستارا، منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان و آستارا آزمایشگاه استاندارد احداث خواهد شد.

رئیس صنایع و معادن گیلان همچنین با بیان اینکه مصوبات دولت چهره صنعتی گیلان را دگرگون می کند، بیان داشت: این استان از لحاظ توسعه بخش صنعت موقعیت مناسبی در سطح کشور دارد.

اصغریان در ادامه مدیریت صحیح، ارتقای بهره وری و پایین آوردن هزینه ها را در توسعه صنعتی استان حائز اهمیت دانست.