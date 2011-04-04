  1. استانها
  2. گیلان
۱۵ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

کارخانه خودروسازی گیلان 1200 شغل ایجاد می کند

کارخانه خودروسازی گیلان 1200 شغل ایجاد می کند

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان گیلان گفت: با راه اندازی کارخانه خودروسازی بیش از هزار و 200 شغل مستقیم در استان ایجاد خواهد شد.

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه استان گیلان یک استان قطعه ساز در کشور تلقی می شود، افزود: با راه اندازی سایت اصلی این کارخانه، قطعه سازان فعلی رونق گرفته و همچنین قطعه سازان جدیدی در این عرصه فعالیت خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه آزمایشگاه مرجع استاندارد گیلان با 1.5 میلیارد تومان سرمایه گذاری ایجاد می شود، گفت: علاوه بر این در منطقه آزاد انزلی، گمرک آستارا، منطقه ویژه اقتصادی لاهیجان و آستارا آزمایشگاه استاندارد احداث خواهد شد.

رئیس صنایع و معادن گیلان همچنین با بیان اینکه مصوبات دولت چهره صنعتی گیلان را دگرگون می کند، بیان داشت: این استان از لحاظ توسعه بخش صنعت موقعیت مناسبی در سطح کشور دارد.

اصغریان در ادامه مدیریت صحیح، ارتقای بهره وری و پایین آوردن هزینه ها را در توسعه صنعتی استان حائز اهمیت دانست.

کد مطلب 1280758

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها