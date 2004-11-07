كسب سه امتياز تنها هدف مااست

مجتبي تقوي سرمربي جوان تيم فوتبال سايپا با بيان مطلب فوق به خبرنگار" مهر" خاطرنشان كرد: تمرينات مرتبي را طي روزهاي گذشته پشت سر گذاشته ايم وبا توجه به روحيه خوبي كه درنزد بازيكنان وجود دارد، اميدوارم بتوانيم به شرايط آرماني روزهاي ابتدايي برسيم.

وي ادامه داد: با توجه به موقعيت تيم ما درجدول رده بندي براي مسابقه با پيكان وكسب امتيازازاين مسابقه برنامه ريزي كرده ايم وبازيكنان قصد دارند تا با افزايش اندوخته امتيازات خود موقعيت خود را درجدول رده بندي تثبيت نمايند.

تقوي درمورد پيكان نيزخاطرنشان كرد: اينكه ما مي توانيم اين مسابقه را درورزشگاه خانگي خود برگزاركنيم، براي ما امتياز مثبتي قلمداد مي شود، ضمن اينكه پيكان نيز با توجه به تغييروتحولات كادرفني مي تواند نسبت به گذشته انگيزه بيشتري داشته باشد، اما با اين وجود پيروزي دراين مسابقه هدف نخست ما محسوب مي شود.

وي درپايان درمورد نتيجه اين مسابقه گفت: با توجه به نزديكي تمامي تيمهاي حاضردرمسابقات ليگ امسال به سختي به توان نتايج را پيش بيني كرد، اما همانطور كه گفتم تها هدف ما پيروزي دراين مسابقه و كسب سه امتياز بازي است.