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۱۸ آبان ۱۳۸۳، ۱۰:۰۰

از سوي انتشارات بلك ول

كتاب "تاريخ مختصر معنويان" منتشر مي شود

انتشارات بلك ول هفته آينده كتاب " تاريخ مختصر معنويان" نوشته لارنس كانينگهام را منتشر مي كند .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، اين كتاب شرح حال و فكر پاره اي از معروفترين معنويان مسيحي در طول تاريخ بشري است و به زندگي و آراي بزرگاني چون: جان اهل آرك اشاره مي كند، ريشه هاي فكري اين نحله فربه در تاريخ معنويت جهان را تبارشناسي مي كند و نقش و اثر آن را در جهان جديد به بررسي مي نشيند. از جمله مباحث جالب توجه در كتاب كانينگهام مقايسه اي تطبيقي است كه وي ميان معنويت و شريعت به دست مي دهد. لارنس كانينگهام استاد الهيات در دانشگاه نورث دام است و چندين كتاب در زمينه نسبت دين و معنويت نگاشته است .

 

کد مطلب 128079

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