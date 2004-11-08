كتاب "تاريخ مختصر معنويان" منتشر مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، اين كتاب شرح حال و فكر پاره اي از معروفترين معنويان مسيحي در طول تاريخ بشري است و به زندگي و آراي بزرگاني چون: جان اهل آرك اشاره مي كند، ريشه هاي فكري اين نحله فربه در تاريخ معنويت جهان را تبارشناسي مي كند و نقش و اثر آن را در جهان جديد به بررسي مي نشيند. از جمله مباحث جالب توجه در كتاب كانينگهام مقايسه اي تطبيقي است كه وي ميان معنويت و شريعت به دست مي دهد. لارنس كانينگهام استاد الهيات در دانشگاه نورث دام است و چندين كتاب در زمينه نسبت دين و معنويت نگاشته است .