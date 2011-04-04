قانون تنها راه احقاق حقوق کردها است/ تروریستها دشمنان کردستان هستند

عبد الجبار کرمی نماینده سنندج در مجلس شورای گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به حوادث تروریستی کردستان و کشته و مجروح شدن مردم در این حوادث گفت: این حوادث تلخ در آغاز سال جدید و در حالیکه مردم در جشن و شادی به سر می بردند موجب تلخ شدن ذائقه ها شد.

وی با بیان اینکه این حملات تروریستی با هدف ناامن کردن دوباره کردستان انجام می گیرد، اظهار داشت: هیچکدام از حملات، دستاورد سیاسی به همراه ندارد و صرفا موجب امنیتی تر شدن فضای استان کردستان خواهد شد.



کرمی با اشاره به اینکه این گونه اقدامات به ضرر مردم کردستان است ، تاکید کرد: ما این حملات را به شدت محکوم می کنیم و معتقدیم هر کس به نام مردم کردستان یک گلوله شلیک کند به این مردم ظلم کرده است و امروز احقاق حقوق مردم کرد تنها از طریق قانون امکان پذیر است.



نماینده سنندج افزود: امروز دشمن ترین دشمنان کردستان کسانی هستند که اسلحه می کشند و مانع از بیان خواسته ها به صورت مسالمت آمیز می شوند.



وی در ادامه با انتقاد از مسئولان امنیتی استان کردستان و آنچه مسامحه در برقرای امنیت این استان خواند، تصریح کرد: عدم برقراری امنیت و انجام حملات تروریستی مانع اصلی در راه سرمایه گذاری و رونق اشتغال در این استان است.



کرمی گفت: بر اساس اصل 44 قانون اساسی دولت بخش خصوص را مسئول سرمایه گذاری کرده است ، اما با این شرایط کدام بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در این انبار باروت است.



نماینده سنندج با بیان اینکه انتقادات زیادی داریم اما از راه مسالمت آمیز آنها را بیان می کنیم، اظهار داشت: کسانی که به نام کرد دست به ترور می زنند یا ناآگاه هستند و یا مغرض و این کار کردها نیست.