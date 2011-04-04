بنزین به جوایز بانکی راه یافت/ جایزه ای دور از شأن مردم

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جوایز اهدایی بانکها همواره انگیزه ای برای جلب و جذب پولهای سرگردان مردم از یکسو بوده و از سوی دیگر تبلیغی برای کالاهای اهدایی شرکتهای مختلف در بانکها به شمار می رود.

از سوی دیگر، با وجود تاکید مسئولان بر ضرورت کاهش مصرف بنزین برخی بانکها اقدام به اهدای جوایزی همچون بهای کارت سوخت کرده اند تا شهروندان با هدف دریافت بنزین بیشتر به سرمایه گذاری در بانکها شده و از امکانات بانکها بهره مند شوند!

این بانکها با طرح تشویقی پرداخت بهای سوخت از طریق کیف پول کارت هوشمند سوخت اقدام به تبلیغات در سطح گسترده ای کرده اند.

در قالب این طرح تشویقی که از اول بهمن ماه سال 89 شروع شده و تا پایان تیرماه سال 90 ادامه دارد میلیاردها ریال جایزه به قید قرعه میان افرادی که از سامانه کیف پول کارت هوشمند سوخت استفاده کنند توزیع می کند .

در قالب این قرعه کشی 24 حواله خرید خودروی سوزوکی ویتارا در طول شش دوره یکماهه قرعه کشی به عنوان جوایز ویژه به برندگان اهدا می شود .

واریز بهای خرید شش ماه بنزین با احتساب ماهیانه 160 لیتر به کیف پول کارت هوشمند سوخت هزار نفر با قیمت هر لیتر بنزین هفت هزار ریال، واریز بهای خرید سه ماه بنزین با احتساب ماهیانه 160 لیتر به کیف پول کارت هوشمند سوخت هزار نفر، واریز بهای خرید یک ماه بنزین با احتساب ماهیانه 160 لیتر به کیف پول کارت هوشمند سوخت هزار نفر و واریز بهای خرید 60 لیتر بنزین به کیف پول کارت هوشمند سوخت دو هزار نفر از دیگر جوایزی است که برای استفاده کنندگان از سامانه کیف پول کارت هوشمند سوخت در جایگاه ها در نظر گرفته شده است .

اهدای جایزه بهای بنزین به خاطر ترغیب مردم به استفاده از کیف پول کارت هوشمند سوخت در حالی با تبلیغات گسترده ای ادامه دارد که پیش از این بارها مسئولان در مصرف بی رویه بنزین در کشور هشدار داده و آمار مصرف آنرا چندین برابر کشورهای جهان اعلام کرده اند .