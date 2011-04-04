به گزارش خبرنگار مهر، این روزها با به بازار آمدن میوه‌های نوبرانه، بازار میوه‌های زمستانی از جمله کیوی، سیب و پرتقال هم رو به کسادی می رود و مردم اقبال بیشتری به میوه‌های نوبرانه از خود نشان می‌دهند، این رفتار مردم را شاید بتوان مصداق جمله "نو که اومد به بازار، کهنه میشه دل‌آزار" دانست و نوعی تغییر رفتار مصرفی مردم که همزمان با فصل بهار و گرم شدن هوا، خود را نشان می‌دهد.

استقبال از میوه های تازه

در این میان، گشت و گذاری در بازار میوه‌های زمستانی و تابستانی و دقت در رفتار مصرفی مردم هم این موضوع را به خوبی نمایان می‌سازد که مردم بیشتر به مصرف میوه‌های تازه از جمله هندوانه و چاغاله بادام اقبال نشان می‌دهند و البته، میوه‌هایی همچون سیب و پرتقال را نیز از سبد مصرفی روزانه خود حذف نکرده‌‎اند، اما استقبال کمتری نسبت به آنها در خریدهای خود نشان می‌دهند.

شاید بر همین اساس باشد که قیمت پرتقال و موز در میادین میوه و تره بار اصلی کاهش یافته است و این امر به احتمال زیاد به کاهش تقاضای مردم برمی‌گردد. کاهش تقاضایی که ناشی از ورود میوه‌های نوبرانه و گرم شدن هوا است. البته در این میان قیمت میوه‌های نوبرانه نیز همچون سالهای گذشته بالا است و این موضوع هم، امری طبیعی به شمار می رود؛ چراکه هر تغییر فصلی به دنبال خود، تغییر قیمت را نیز به دنبال دارد و به دلیل عرضه کم و از سوی دیگر، تقاضای بالاتر از حد عرضه، قیمت بالا است که البته در روزهای گذشته باز هم کاهش را شاهد هستیم، به نحوی که قیمت هر کیلوگرم چاغاله بادام که 6 هزار تومان عرضه می‌شد، این روزها به 5 هزار تومان تقلیل یافته است.

نوبرانه ها

البته در اوایل عرضه چاغاله بادام به بازار که مصادف با روزهای آخر سال 89 بود، مردم هر 75 گرم را به قیمت 1000 تومان خریداری می کردند یعنی هر کیلوگرم 14 هزار تومان، اما هم اکنون قیمت کاهش یافته است و هر نیم‌کیلو 2500 تومان عرضه می‌شود، البته قیمت تا حدود زیادی هم بستگی به اندازه و بزرگی و کوچکی چاغاله‌های عرضه شده دارد.

در مورد هندوانه نیز البته قیمت متعادل‌تر است و مردم به راحتی می‌توانند خرید کنند، ضمن اینکه عرضه گسترده این کالا در میادین میوه و تره بار نیز توانسته بر روی قیمت سطح شهر اثرگذار باشد. قیمت توت‌فرنگی نیز نسبت به روزهای گذشته کاهش داشته است و هم اکنون به قیمت 5500 تومان در هر کیلوگرم عرضه می‌شود.

میوه های زمستانی

گشت و گذاری در بازار میوه‌های زمستانی نیز روند کاهش قیمت را نشان می‌دهد. هم اکنون هر کیلوگرم پرتقال تامسون در میادین میوه و تره‌بار 1150 تومان، نارنگی 1000 تومان، پرتقال شمال 1200 تومان، کیوی 1350 تومان، موز 1200 تومان، سیب قرمز 2100 تومان، سیب زرد 2050 تومان، سیب سبز 2500 تومان، توت فرنگی 5500 تومان، چاغاله بادام 4500 تومان، هندوانه 550 تومان، آناناس 2200 تومان و خیار 750 تومان است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم هویج 300 تومان، گوجه فرنگی 470 تومان، فلفل دلمه‌ای 1300 تومان، باقلاسبز 500 تومان، گریپ‌فروت 1200 تومان، سیب زمینی 680 تومان، پیاز 640 تومان است.

همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ 3100 تومان، تخم مرغ 2250 تومان، راسته با استخوان گوسفندی 11700 تومان، راسته گوساله 9700 تومان، خورشتی گوساله 8600 تومان، گردن گوسفندی 10200 تومان، قلوه‌گاه گوسفند 8700 تومان، کف‌دست گوسفندی 14900 تومان، ماهیچه گوسفندی 16200 تومان، ران گوساله 8900 تومان و ماهیچه گوساله 10100 تومان است.