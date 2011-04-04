افغانستان؛ همچنان گرفتار اشغال و کشتار

در سال گذشته با توجه به افزایش خشونت ها و حملات طالبان و گزارش نهادهای حقوق بشری درباره کشته شدن زنان و کودکان بی گناه و نظامیان ناتو می توان گفت که افغانستان سالی خونین و مرگبارتر را در مقایسه با سالهای گذشته تجربه کرد.

افشاگری رسانه های خارجی درباره جنایت آمریکا و گزارش تکان دهنده نهادهای حقوق بشر درباره کشتار زنان و کودکان افغانی باعث شد تا این کشور سال 89 را به گونه ای متفاوت تر از سالهای قبل سپری کند.

البته در این میان نکته ای که بسیار حائز اهمیت است افشاگری رسانه های غربی درباره جنایات آمریکا در افغانستان مخصوصا استفاده از سلاح های شیمیایی و سمی است که در این میان تنها غیرنظامیان کشته می شوند.

در سال 2010 بسیاری از روزنامه های خارجی از جنایت های آمریکا در جنگ افغانستان پرده برداشتند که از مهمترین این افشاگریها می توان به گزارش روزنامه "نیشن" درباره سلاحهای شیمیایی و سمی آمریکا علیه افغانها و افشاگری واشنگتن پست درباره مثله کردن مردم بی گناه این کشور توسط نظامیان ایالات متحده اشاره کرد.

روزنامه نیشن در گزارشی با اشاره به جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان فاش کرد: نظامیان آمریکایی در چند سال اخیر به بهانه مبارزه با طالبان در بخشهای مختلفی از افغانستان از سلاح های شیمیایی همچون مهمات "ترموباریک" و بمب های "بانکر بوستر" علیه مردم بی دفاع این کشور استفاده کرده اند.

نیشن در این گزارش نوشت: تولد نوزادان ناقص الخلقه در افغانستان ثمره استفاده آمریکا از سلاح های شیمیایی بوده است. همچنین افغانی ها از بیماریهای مختلفی رنج می برند.

نیشن در حالی از جنایات آمریکا در افغانستان پرده برداشت که واشنگتن پست نیز در گزارشی دیگر افشا کرد: گروهی از نظامیان آمریکایی برای سرگرمی بعد از کشتن غیرنظامیان افغان، اندام آنها را قطعه قطعه می کنند، از اجساد آنها عکس می گیرند و به جمع آوری جمجمه و استخوانهای کشته شدگان می پردازند.

بدون شک افشاگری رسانه های غربی درباره جنایات آمریکا در افغانستان نشان دهنده افزایش روزافزون مخالفین جنگ است زیرا مردم و رسانه ها متوجه شده اند که جنگ افغانستان غیر از کشته شدن افراد بی گناه و صرف هزینه های گزاف نتیجه ای ندارد زیرا 10 سال از اشغالگری ایالات متحده در این کشور می گذرد اما حتی امنیت نسبی در افغانستان حاصل نشده و هر روز طالبان قدرتمندتر می شود.

در همین حال نهادهای مستقل حقوق بشر گزارشهای بسیاری را درباره کشتار کودکان و زنان بی گناه منتشر می کنند که از جمله آنها می توان به گزارش "پایش حقوق بشر افغانستان" ( ARM ) روز چهارشنبه 20 بهمن ماه اشاره کرد که در آن آمده است: 739 نفر از افراد کشته شده در سال 2010 در افغانستان را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند.

بر اساس این گزارش، این بدان معناست که علت مرگ دوسوم از کودکان افغانی ناآرامیهای موجود در این کشور است و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا عامل مرگ 17 درصد از کودکان کشته شده در افغانستان هستند.

افزایش دو برابری حملات طالبان با استفاده از سلاح های سبک

پنتاگون در گزارشی اعلام کرد که حملات طالبان با استفاده از سلاح های سبک و کوچک علیه نیروهای آمریکایی و همپیمان این کشور در افغانستان نسبت به سال گذشته تقریبا دو برابر شده است.

بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی در سال 2010 با بیش از 18 هزار حمله از سوی طالبان با استفاده از سلاح های اتوماتیک، نارنجک و در برخی از موارد با موشک مواجه شدند. این درحالیست که در سال 2009 میزان استفاده طالبان از این سلاح ها 10 هزار و 600 مورد بوده است.

افزایش کشتار غیرنظامیان در افغانستان در سال 2010

سازمان ملل در گزارش سالانه خود درباره جنگ افغانستان از کشته شدن دو هزار و 777 غیرنظامی در سال 2010 پرده برده داشت که این موضوع نشان دهنده افزایش چشمگیر خشونت ها و تلفات در کشوری است که آمریکا به بهانه مبارزه با طالبان آن را اشغال کرد اما پس از گذشت 10 سال از اشغالگری ایالات متحده در این کشور حتی امنیت نسبی در افغانستان حاصل نشده و هر روز طالبان قدرتمندتر می شود.

سازمان ملل روز چهارشنبه 18 اسفند ماه با اشاره به افزایش خشونت ها و حملات طالبان در افغانستان هشدار داد که کشتار غیرنظامیان در این کشور در سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.







در گزارش سالانه سازمان ملل درباره تلفات غیرنظامیان افغان آمده است در پی کشته شدن دو هزار و 777 غیرنظامی در سال 2010، شمار افراد کشته شده سال گذشته در این کشور 15 درصد افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است طالبان مسئول 75 درصد کشتار غیرنظامیان در سال گذشته بودند. از سوی دیگر آدم ربایی در افغانستان 83 درصد افزایش یافته و خشونت ها در این کشور از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب گسترش یافته و مخصوصا شمار تلفات غیرنظامیان در شمال افغانستان 76 درصد رشد نشان می دهد.

کشتار غیرنظامیان در افغانستان در سال گذشته دو برابر و شمار تلفات در ولایت هلمند و قندهار به ترتیب 588 و 248 درصد افزایش یافته است.



بدون شک افشاگری رسانه های غربی درباره جنایات آمریکا در افغانستان نشان دهنده افزایش روزافزون مخالفین جنگ است زیرا مردم و رسانه ها متوجه شده اند که جنگ افغانستان غیر از کشته شدن افراد بی گناه و صرف هزینه های گزاف نتیجه ای ندارد زیرا 10 سال از اشغالگری ایالات متحده در این کشور می گذرد اما حتی امنیت نسبی در افغانستان حاصل نشده و هر روز طالبان قدرتمندتر می شود.

البته گزارشی را که سازمان ملل آن را بسیار تکان دهنده خواند، افزایش 105 درصدی شمار کشته شدن مقامات دولتی افغانستان، نیروهای امداد و غیرنظامیانی است که از دولت و نیروهای ناتو حمایت می کردند.

البته گذشته از افشاگری رسانه های غربی درباره جنایات آمریکا در افغانستان و گزارشات تکان دهنده نهادهای مستقل حقوق بشر این کشور سالی پر تنش را به دلیل انتخابات پارلمانی پشت سر گذاشت زیرا انتقادهای بسیاری در خصوص تقلب در جریان انتخابات متوجه رئیس جمهوری افغانستان شد.

دستور کرزای برای تشکیل دادگاه رسیدگی به تخلفات انتخابات پارلمانی

در پی ادامه اعتراضها به نتایج انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر افغانستان، رئیس جمهوری این کشور دستور تشکیل دادگاهی ویژه برای بررسی شکایتهای موجود در این رابطه را داد.

در انتخابات پارلمان افغانستان که از آن با عنوان "ولسی جرگه" یاد می شود، پنج میلیون و 600 هزار نفر شرکت کردند که کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات بیش از یک میلیون و 300 هزار رای را باطل اعلام کرد.

موارد تخلف شامل مواردی چون پر کردن صندوق ها، مجبور کردن مردم برای رای دادن به فردی خاص، فساد مسئولان صندوقهای اخذ رای و مواردی چون فساد خود نامزدها می شد.

نتیجه گیری

در نهایت با توجه به افزایش حملات روزافزون طالبان در افغانستان در سال 89 می توان گفت ادعاهای غرب در این کشور درباره مبارزه با تروریسم درحالی مطرح می شود که منتقدین جنگ افغانستان بر این باورند تروریست ها می توانند از مکانهایی نزدیک به آمریکا حملات خود را انجام دهند، چنانچه حملات 11 سپتامبر در آلمان برنامه ریزی شده بود و بنابراین این فرضیه که با اشغال افغانستان امنیت ایالات متحده تضمین می شود، اشتباه است.

بدون شک آمریکا به بهانه دفاع از خود هر نقطه ای از جهان را که احساس کند تروریست ها در آن حضور دارند، اشغال کرده و همواره در امور داخلی تمام کشورها دخالت می کند.

البته ناگفته نماند که افزایش تلفات نظامیان در افغانستان در سال گذشته همزمان با انتصاب "دیوید پتریوس" به فرماندهی نیروهای ائتلاف در این کشور نشان دهنده آن است که غرب امروزه بیش از همیشه بی اعتبار شده است زیرا نتوانسته وعده های خود را در خصوص برقراری امنیت در این کشور عملی کند و هر روز شاهد کشته شدن مردم بیگناه بیشتری در این کشور هستیم.