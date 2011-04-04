هزار و 235 سیاره را تنها در یک تصویر ببینید/ عکسی از همه فرزندان "کپلر"

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید شنیده باشید که گفته می شود یک عکس می تواند برابر هزار کلمه باشد، تلسکوپ کپلر ناسا در این زمینه رکورد شکنی کرده است، زیرا عکسی متشکل از هزار و 235 مفهوم سیاره ای را منتشر کرده است. این تصویر از آرشیو تصاویری ترکیب و تهیه شده است که تا کنون کپلر از سیاره های بیگانه به ثبت رسانده است.

در این عکس می توان تمامی سیاره های مورد نظری که از نظر کپلر پر اهمیت هستند را مشاهده کرد، سیاره هایی که کپلر برای مطالعه بیشتر بر روی آنها در انتظار تایید است. این عکس مقیاسی برای سنجش ابعاد این سیاره ها و همچنین تاییدی بر استراتژی شکار سیاره کپلر است: این تلسکوپ جهانهای بیگانه را به واسطه تعیین میزان تغییرات درخشش ستاره های میزبان حین عبور سیاره ها از برابر این ستاره ها شناسایی می کند.

عکس نهایی از فرزندان کپلر زاده خلاقیت و قدرت تفکر اخترشناسی به نام "جیسون راو" است که تلاش کرده کشفیات کپلر را در زمینه سیاره های فراخورشیدی به نمایش بگذارد. به گفته وی این عکس برای نمایش عمومی بسیار عالی است، زیرا می توان اطلاعات اخترفیزیکی جالب توجهی را به یکباره در اختیار علاقمندان قرار داد.

ستاره های میزبان در عکس کپلر به ترتیب بزرگی چیده شده اند، بزرگترین آنها در گوشه چپ بالا و کوچکترین آن در گوشه سمت راست و پایین قرار گرفته اند. خورشید به عنوان ستاره مرجع در پایین ردیف بالایی قرار گرفته است در حالی که زمین و مشتری در حال عبور از برابر آن هستند. "راو" برای خلق این عکس برنامه رایانه ای مجزایی نوشته است.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، تلسکوپ 600 میلیون دلاری کپلر در مارچ 2009 و با هدف جستجو برای سیاره های بیگانه در مدار ستاره های بیگانه به فضا پرتاب شد. تا به امروز این تلسکوپ هزار و 235 سیاره را شناسایی کرده است که 54 عدد از این سیاره ها در منطقه قابل سکونت جهان قرار دارند، منطقه ای که احتمال وجود آب مایع در آن بالا است.