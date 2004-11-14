فردا در تاريخ

كشته شدن ستارخان :





درچنين روزي درسال1292هجري شمسي ستارخان سردارملي ازمبارزان مشروطه طلب وآزاديخواه مشهوردرگذشت . ابن حاجي حسن قرچه داغي معروف به ستارخان اصلا ازاهالي قرچه داغ و ارسباران كنوني است اما فاميل اوبه تبريزكوچ كردند . او نيز از جوانمردان محله امير خيز تبريز بود . وي ازجمله مرداني بود كه براي دفاع از مشروطيت و حقوق ملت دست به سلاح برد و به سبب شجاعت ها و فداكاري هايي كه در مبارزه عليه نيروهاي استبدادي محمد علي شاه قاجار از خود نشان داد از طرف آزادي خواهان به سردار ملي ملقب شد. وي پيش از مشروطيت از لوطيان تبريز بود. پس از اعلام مشروطيت نيزبه شهر آمد و به اسب فروشي اشتغال ورزيد و سپس جزو مجاهدين مسلح گرديد. پس از بمباران مجلس، دعوت انجمن ايالتي آذربايجان را قبول كرد. او در دوران مشروطه نيروهاي آزادي خواه آذربايجان را به ياري باقر خان براي گشودن تهران بسيج كرد و در اين فتح با نيروهاي جنوب و گيلان همكارشد . .پس از فتح تهران به دست مليون ، مجاهدين تهران به منزل ستارخان سردار ملي جمع شده و بناي مقاومت را گذاشتند.در سي ام رجب سال 1328 ه ق در پارك اتابك كه منزلگاه وي و مجاهدان ايشان بود جنگ سختي بين قشون دولتي كه مي خواستند او را خلع سلاح كنند در گرفت و عاقبت قشون دولتي غالب آمده سي تن را كشته و سيصد تن را اسير كردند . در نتيجه تيراندازي ها تيري به پاي او اصابت كرد . در اثر آن تير ستارخان بيمار شد. مرگ سردار ملي را عصر روز سه شنبه 25 آبانماه 1293 شمسي مطابق به 28 ذيحجه 1332 قمري نوشته اند. سردار هنگام پيوستن به جاودانگي 48 سال داشت. پيكر وي را در مقبره طوطي در جوار بقعه حضرت عبدالعظيم در شهر ري به خاك سپردند.





عظمت كار سردارملي هنگامي درك مي شود كه بدانيم ، وقتي وي و تفنگداران محله اميرخيزتبريزبه مقاومت عليه استبداد بر خاستند تمام ايران درسكوت و ركود كامل بود ومشروطه خواهان يا ازايران رفته بودند يا كنجي گزيده بودند والبته عده اي در تبريزهمراه وي بودند. مقاومت ستارخان و باقرخان و تفنگداران شجاع آنان در محله اميرخير و خيابان چنان جانانه و مخلصانه و مجاهدانه بود كه در سرما و گرما و در محاصره شديد شهر از سوي هزاران تن لشكر مستبدان از تهران و منطقه و نداشتن سلاح وآذوقه ، ماه ها مقاومت ودفاع و حمله كردند تا آرام آرام درگيلان و اصفهان و خراسان ، آن هم به نام ستارخان حركت هاي مسلحانه شكل گرفت. واستبداد محمد علي شاهي عقب نشيني كرد و سر انجام به روسيه پناهنده شد. اما ، سرگذشت وپايان كار ستارخان و مجاهدانش در پايتخت ، غم افزا و جانگداز است . از راه رسيده ها و در خلوت خزيده ها و همدستان دول خارجي و استبداد داخلي و برخي آزاديخواهان به نوا رسيده ، عر صه را بر مجاهدان تنگ كردند و بلاي جان مشروطه خواهان واقعي شدند زيرا ستارخان ها را خار راه خود براي برخي اقدامات ناموجه مي ديدند.



آغاز عمليات ظفر 3 :





د رچنين روزي در سال 1366 ه ش عمليات نامنظم ظفر 3، با رمز يا رسول الله (ص) در جبهه شمالي، منطقه دربند يخان عراق، با تلاش رزمندگان نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران (قرارگاه رمضان) آغاز شد . اين عمليات به انهدام پايگاه‌ها و تأسيسات مركز پشتيباني و نيروگاه سد دربند يخان و سقوط يك بالگرد و انهدام 105 دستگاه از انواع خودرو نظامي عراق انجاميد.

درگذشت آيت الله علامه استاد محمد تقي جعفري :





آيت الله علامه استاد محمد تقي جعفري درچنين روزي درسال 1377 ه ش دار فاني را وداع گفت . استاد علامه محمد تقي جعفري در سال 1304 ه ش در شهرتبريز متولد شد و پس ازطي تحصيلات عاليه علوم اسلامي درشهرهاي تبريز، تهران ، قم نجف اشرف ازمحضرحضرات آيات عظام ميرزا فتاح شهيدي ، شيخ محمد رضا تنكابني ، شيخ كاظم شيرازي ، سيد عبدالهادي شيرازي ، سيد ابوالقاسم خويي و سيد محسن حكيم كسب فيض نمود . ايشان درسن23سالگي به درجه اجتهاد رسيد. تا حال حاضر بيش ازهشتاد اثر از آثار آن استاد فرزانه به چاپ رسيده است وچاپ برخي از آنها همچون مثنوي معنوي در15 جلد همچنان ادامه دارد. شرح وتفسير نهج البلاغه در27 جلد ، مولوي وجهان بيني ها وحقوق بشردراسلام ازجمله مهمترين آثاراويند. برخي ازآثار استاد تاكنون به زبانهاي مختلف نيز ترجمه و منتشر شده اند . بيش ازشصت كتاب ومقاله ديگر استاد هنوزمنتشرنشده اند .با چاپ آنها به نظرمي رسد شمار آثار استاد از150 جلد تجاوزكند . وي درزمينه هاي مختلف آثاري را نگاشته است كه مباحث او در حوزه هاي فقه ، علوم سياسي ، روان شناسي ، علوم تربيتي ، نظريه زيبايي و زيبايي شناسي ومباحث فلسفي و كلامي از آن جمله اند . درطول حيات علامه جعفري چندين نفراز استادان و محققان برجسته جهان با ايشان مذاكرات علمي داشته اند .علامه جعفري با برتراند راسل فيلسوف مشهورانگليسي نيزمكاتبات علمي داشته است . ايشان درحوزه نقد آثاروانديشه راسل نيز مقالات و كتبي به رشته تحريردر آورد . ضمنا كتاب هايي به قلم ايشان درنقد وتحليل فلسفه پوزيتويستي ونئو پوزيتيويستي چاپ شده است . درحوزه فلسفه غرب نيزازآن عالم رباني آثارگرانبهايي به جاي مانده است كه ازميان آنها مي توان به شرح ونقد نظريات كانت ، هگل ، دكارت و هيوم اشاره كرد.

ترورحسين علا :

درچنين روزي درسال 1334 حسين علاء نخست وزيروقت درمجلس ختم مصطفي كاشاني پسرآيت الله كاشاني ونماينده مجلس ، هدف گلوله مظفرذوالقدر ازجمله اعضاي گروه فدائيان اسلام قرارگرفت ولي به علت نقص فني سلاح ازمرگ جان سالم به در برد . اما ذوالقدربه اين امر راضي نشد و سلاح را برسرعلاء زد واورا مضروب ساخت . پس از اين واقعه و دستگيري ذوالقدر ، بسياري ازاعضاي جمعيت فدائيان اسلام دستگير و وبعدا توسط رژيم ستمشاهي كشته شدند.

درگذشت رهي معيري :

درچنين روزي درسال 1347 ه ش رهي معيري غزلسراي معروف ايران در57 سالگي درگذشت. محمد حسن رهي معيري متخلص به رهي دردهم ارديبهشت 1288 ه ش ديده به جهان گشود. رهي دردوران كودكي ضمن تحصيل، موسيقي ونقاشي را فراگرفت. او ازهمان دوران نوجواني دل به شعروسرود سپرد و وي پس ازپايان تحصيلات دبيرستاني به استخدام دولت درآمد و درمشاغل مختلف انجام وظيفه كرد. وي درجواني شروع به چاپ آثارش درمجلات ادبي آن دوران كرد. به همين دليل اشعار او مورد توجه آهنگسازان و نوازندگان و خوانندگان دهه بيست قرارگرفت كه البته ازآثار اوآهنگهايي نيزاجرا شد. رهي درسالهاي دهه سي اشعار طنزآلود و پر نيش و نوش انتقادي سياسي و اجتماعي خود را با نامها و امضاهاي زاغچه و شاه پريون و چند اسم مستعارديگر درروزنامه هاي توفيق و بابا شمل وساير جرايد به مناسبت ها وضرورتهاي مختلف چاپ و منتشرمي كرد كه مورد توجه و استقبال روزنامه ها و طنز پردازان معاصرومردم قرار گرفت. وي درطول عمر خود به چندين كشورخارجي چون تركيه ، اتحاد جماهير شوروي، ايتاليا ، فرانسه و افغانستان سفر كرد . معيري در سال 1346 به سرطان مبتلا شد وبراي مداوا به لندن رفت، اما مداوا مؤثرواقع نشد و در 24 آبان ماه 1347 ه ش از دنيا رفت. مردم پيكرش را كه در مسجد سپهسالار به امانت نهاده شده بود، طي مراسم باشكوهي به گورستان ظهير الدوله تجريش مشايعت كردند و در آنجا به خاك سپرده شد.

آتش زدن شهر :

درچنين روزي درسال 1864ميلادي، ژنرال شرمن فرمانده بخشي ازنيروهاي متخاصم درجنگ هاي استقلال آمريكا دستور به آتش كشيدن شهرآتلانتا پايتخت ايالت جورجيا را صادركرد . با صدور اين دستور برخي ازساكنان شهر مذكور در آتش سوختند .







اختراع سمعك الكتريكي :

درچنين روزي در سال 1901 ميلادي ميلر ريزدستگاه سمعك الكتريكي را اختراع كرد .



شكست نقشه ترور شاه :

درچنين روزي درسال 1902 ميلادي نقشه جنارو رابين، هرج و مرج طلب معروف بلژيكي، دركشتن شاه لئوپولد دوم شاه بلژيك به شكست انجاميد .



تشكيل جامعه ملل :





درچنين روزي درسال 1920 ميلادي براي نخستين باردرتاريخ، جامعه ملل درژنوسوييس تشكيل شد .پس ازآن كه جنگ نخست جهاني به پايان رسيد كشورهاي مختلف جهان دراجماعي تصميم گرفتند كه به منظوردوري ازجنگ وجلوگيري ازجنگ دوم جهاني وهمچنين حصول وفاق وصلح جهاني چنين سازماني را تاسيس كنند. اين نشست با شركت نمايندگان 41 كشوروبدون حضورآمريكا و روسيه درشهرژنو برگزار شد . يكي ازآ ثار تشكيل جامعه ملل و پس ازآن سازمان ملل متحد ، تأكيد براصل برابري دولت‌ها بود . ناتواني جامعه ملل البته بعدها آشكارشد. زماني سستي بنيان آن بيشترآشكارگشت كه مقدمات جنگ دوم جهاني شكل گرفت . حمله ژاپن به چين يا اشغال اتيوپي توسط موسوليني در كنار يورش آلمان نازي وشكست سياست خلع سلاح همگي ازمواردي اند كه بايد درزمره ي آثار ناتواني جامعه ملل از آنها نام برد . پس از وقوع جنگ دوم ، جامعه ملل فقط به مسائل تكنيكي مانند حمايت از پناهندگان يا مطالعه بازسازي آينده مشغول بود. وقتي دولت ويشي فرانسه اين سازمان را ترك كرد، ديگر كشورهايي چون آلمان، ايتاليا، ژاپن، ايالات متحده و شوروي درآن حضورنداشتند. درسال 1946جامعه ملل منحل شد و پس از آن پيشنهاد تشكيل سازمان ديگري ازسوي ايالات متحده آمريكا مطرح شد كه سازمان ملل متحد نام داشت . اين سازمان قصد داشت كه موثرترازجامعه ملل عمل كند .



پرتاب سفينه روسي به فضا :

درچنين روزي درسال 1965 ميلادي فضا پيماي كاوشگرروس با نام وروناي 3 ازبايكونورقزاقستان به فضا پرتاب شد. در سال 1966 اين نخستين فضاپيماي ناشناخته اي بود كه برسطح سياره زهره مي نشست .



تظاهرات ضد جنگ ويتنام :

درچنين روزي درسال 1969 درواشنگتن دي سي يكي ازبزرگترين تظاهرات ضد جنگ برگزار شد. دراين تظاهرات هزاران معترض عليه جنگ در ويتنام به دولت آمريكا اعتراض كردند . اين اعتراضات پس ازآن در آمريكا شكل مردمي گسترده پيدا كرد كه تلفات نيروهاي اين كشور هر روز بيش از روز پيش شد.



پيمان مشترك بريتانيا و ايرلند :

درچنين روزي درسال 1985 ميلادي بريتانيا وايرلند دريك پيمان مشترك دردوبلين برتعيين نقش مشورتي درهدايت ايرلند شمالي تاكيد كردند .



موافقت با ورود چين به سازمان تجارت جهاني :





درچنين روزي درسال 1999 ميلادي نمايندگان چين وايالات متحده آمريكا يك پيمان تجاري بزرگ را به امضا رساندند. با امضاي اين پيمان ، راه ورود و همچنين عضويت چين درسازمان تجارت جهاني هموار شد .



درگذشت يوهان كپلر :

