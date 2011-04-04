تحلیلگر لبنانی فاش کرد: نقش سرویس اطلاعاتی آمریکا، اردن و انگلیس در حوادث سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، "جوزف ابوفاضل" در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBN لبنان درباره هر گونه نوسان شرایط سیاسی در سوریه هشدار داد و افزود: تخریب سوریه باعث انفجار وضعیت کل منطقه می شود.

وی با اشاره به آغاز وقایع سوریه از شهر مرزی درعا در جنوب این کشور افزود: سرویسهای اطلاعاتی اردن، آمریکا و انگلیس در حوادث درعا نقش داشته اند.



این تحلیلگر لبنانی افزود: وضعیت سوریه در این روزها به مرحله ای رسیده که شاید پس از آن جزئیات و اطلاعات ویژه ای افشا شود.



خاطرنشان می شود "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه در آخرین اظهارات خود که در پی حوادث اخیر انجام شد تاکید کرد: درعا در قلب سوریه جای دارد و مردم این شهر نقش اصلی را در آغاز این جریان نداشتند اما با ما در خاموش کردن آتش فتنه آن سهیم هستند.