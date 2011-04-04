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۱۵ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۰۶

تحلیلگر لبنانی فاش کرد: نقش سرویس اطلاعاتی آمریکا، اردن و انگلیس در حوادث سوریه

تحلیلگر لبنانی فاش کرد: نقش سرویس اطلاعاتی آمریکا، اردن و انگلیس در حوادث سوریه

تحلیلگر و نویسنده لبنانی با تاکید بر اینکه تخریب سوریه باعث انفجار کل منطقه می شود از نقش سرویس اطلاعاتی آمریکا به همراه اردن و انگلیس در ترتیب دادن اعتراضات در شهر "درعا" (جنوب سوریه) پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جوزف ابوفاضل" در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBN لبنان درباره هر گونه نوسان شرایط سیاسی در سوریه هشدار داد و افزود: تخریب سوریه باعث انفجار وضعیت کل منطقه می شود.

وی با اشاره به آغاز وقایع سوریه از شهر مرزی درعا در جنوب این کشور افزود: سرویسهای اطلاعاتی اردن، آمریکا و انگلیس در حوادث درعا نقش داشته اند.
 
این تحلیلگر لبنانی افزود: وضعیت سوریه در این روزها به مرحله ای رسیده که شاید پس از آن جزئیات و اطلاعات ویژه ای افشا شود.
 
خاطرنشان می شود "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه در آخرین اظهارات خود که در پی حوادث اخیر انجام شد تاکید کرد: درعا در قلب سوریه جای دارد و مردم این شهر نقش اصلی را در آغاز این جریان نداشتند اما با ما در خاموش کردن آتش فتنه آن سهیم هستند.
کد مطلب 1280844

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