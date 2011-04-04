انتخابات شورای ‌عالی نظام پرستاری 24 فروردین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون خیری درباره زمان برگزاری انتخابات شورای‌عالی نظام پرستاری گفت: قرار بود فرآیند برگزاری انتخابات شورای عالی نظام پرستاری از 14 فروردین آغاز شود اما به دلیل مصادف شدن دریافت اعتبارنامه های اعضای دوره سوم هیئت مدیره های نظام پرستاری با تعطیلات نوروزی و تشکیل نشدن اولین جلسه رسمی در برخی از هیئت مدیره ها برگزاری این انتخابات به 24 فررودین موکول شد.

وی افزود: اعتبارنامه های اعضای جدید هیئت مدیره های نظام پرستاری شهرستان ها از طریق هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات قبل از اتمام سال 89 آماده و ارسال شد اما به دلیل اینکه برخی از اعضای جدید هیئت مدیره های شهرهای مختلف در مرخصی به سر می بردند و دسترسی به آنان امکانپذیر نبود عملاً آغاز فرآیند انتخابات شورای عالی چند روز به تعویق افتاد.

خیری با تأکید بر لزوم تشکیل جلسه رسمی هیئت مدیره های دوره سوم نظام پرستاری برای تعیین هیئت رئیسه و اتخاذ رویکردها و برنامه های سالانه، افزود: بر اساس ماده 47 آیین نامه اجرایی برگزاری انتخابات اولین جلسه هیئت مدیره های نظام پرستاری باید درحضور اعضای هیئت اجرایی و هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان و بنا به دعوت ریاست هیئت اجرایی انتخابات شهرستان حداکثر 7 روز پس از صدور اعتبارنامه ها برگزار شود.

وی با بیان اینکه ما برای انتخاب اعضای شورای عالی با اعضای هیئت مدیره های نظام پرستاری شهرستان ها سر و کار داریم، تأکید کرد: از آنجایی که برگزاری این انتخابات از طریق تشکیل مجمع نمایندگان هیئت‌ مدیره‌های نظام پرستاری صورت می گیرد باید با برقراری تعامل با رئیس یا نایب رئیس هر هیئت مدیره فرآیند انتخابات را به طور رسمی آغاز کنیم.

مسئول کمیته اجرایی و پیگیری ستاد مرکزی انتخابات نظام پرستاری تصریح کرد: در صورتی که هیئت مدیره های نظام پرستاری در هفته جاری با تشکیل نخستین جلسه رسمی، موجودیت خود را اعلام و رؤسای خود را تعیین و به اعلام کنند فرآیند انتخابات شورای عالی نظام پرستاری دوره جدید را از 24 فروردین آغاز می کنیم.

وی با بیان اینکه انتخابات شورای عالی نظام پرستاری نیز مانند انتخابات هیئت مدیره ها دارای فرآیند ثبت نام داوطلبان، احراز صلاحیت کاندیداها، رسیدگی به اعتراضات، برگزاری انتخابات، تهیه اعتبارنامه ها و... است، اظهار امیدواری کرد، با همکاری هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور انتخابات شورای عالی در خرداد امسال برگزار شود.