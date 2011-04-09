سیدمراد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در کشتی فرنگی مربی موفقی چون محمد بنا حضور دارد. این تیم در دنیا شرایط خوبی دارد چرا که کادر فنی اش هماهنگ است. فرنگی کاران هر لحظه درحال پیشرفت هستند زیرا گروهی آنها را هدایت می کنند در هر سه رده با هم همدل هستند.

دارنده مدال طلای جهان با اشاره به اینکه این شرایط در کشتی آزاد و جود ندارد اظهار داشت: متاسفانه کشتی آزاد ایران یکی در میان نتیجه می گیرد. در مسکو ناکام شده و در گوانگجو پیروز می شود، وقتی هماهنگی و همدلی نباشد در بلند مدت به نتیجه نمی رسیم.

دارنده سه مدال برنز جهان ادامه داد: ما باید رابطه مناسبی بین رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به وجود آوریم، تنها با این کار است که می توانیم به موفقیت برسیم. باید مرحله به مرحله حرکت کنیم، اما متاسفانه این مهم صورت نمی گیرد.

دارنده چند مدال رقابتهای آسیایی در مورد بحث همکاری خود با تیم نوجوانان گفت: برای همکاری من در تیم نوجوانان موانعی وجود دارد که اگر برطرف نشود در آینده دچار مشکل می شویم و در حال حاضر ترجیح می دهم در این مورد بیش از این اظهار نظری نکنم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشتی ایران در رقابتهای جهانی ترکیه کار سختی پیش رو دارد ما همیشه قبل از رقابتهای المپیک در رقابتهای جهانی نتیجه مطلوبی نگرفته ایم ولی به هرحال به عنوان عضوی از جامعه کشتی امیدوارم کشتی گیران در این رقابتها که شهریورماه برگزار می شود، سهمیه حضور در المپیک را کسب کنند. البته با توجه به اینکه امسال تنها نفرات اول تا پنجم هر وزن سهمیه المپیک را کسب می کنند ما کار سختی تری نسبت به دوره های گذشته پیش رو داریم.