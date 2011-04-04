ذهنی: ساخت موسیقی مستقل برای سریال درست نیست

سعید ذهنی آهنگساز سریال نوروزی "موج و صخره" ضمن بیان این مطلب در خصوص موسیقی سریالهای تلویزیونی در گفتگو با مهر گفت : من معتقدم تیتراژ ابتدا و انتهای یک سریال پدیده جدا از موسیقی متن نیست وآهنگساز موسیقی های متن فیلم و سریالها باید این اختیار را داشته باشند تا بر مبنای فیلم و در ارتباط با کلیت موسیقی متن برای تیتراژ ابتدا و انتهای فیلم موسیقی بنویسند.

وی در ادامه افزود: چه خوب بود که اجازه داده می شد برمبنای صدای رضا صادقی ( خواننده تیتراژسریال "موج و صخره")موسیقی ساخته می شد این درحالی است که به اعتقاد من سازبندی اثر به موسیقی متن بی ارتباط بود و این اتفاق در سریال پایتخت هم افتاد و قطعه ای از آثار گروه موسیقی رستاک در انتهای سریال شنیده می شود که به نظرمن این جداسازی در ساخت موسیقی از جهت فنی نادرست است.

ذهنی درباره کلیت موسیقی دیگر سریالهای نوروزی افزود: یکی از موفقیت‌های هنر موسیقی در سریال‌های نوروزی امسال توجه آهنگسازان و کارگردانان به موسیقی فلکلور ایرانی بود و خوشبختانه موسیقی مناطق مختلف ایران در مجموع این سریال‌ها خوش درخشید.

این آهنگساز در توضیح کم و کیف موسیقی سریالهای نوروزی گفت : با توجه به فشردگی که در ساخت موسیقی سریال موج و صخره وجود داشت، فرصت کردم به طور جسته و گریخته سریالهای نوروزی را ببینم و آنچه بیش از هر عنوانی توجه مرا به خود جلب کرد توجه مسئولان تلویزیون و تهیه کننده ها به موسیقی فلکلور ایران بود به عنوان مثال سریال پایتخت به کارگردانی سیروس مقدم و آهنگسازی آریا عظیمی نژاد از این ویژگی برخوردار بود و از موسیقی بومی مناطق مختلف این سرزمین در قالب موسیقی دراماتیک استفاده شده بود و یا خود من سعی کرده بودم نوعی از موسیقی هرمزگان نه به معنای موسیقی جنوبی بلکه نوعی از موسیقی خاص منطقه میناب و بندرعباس در سریال موج و صخره را بسازم.

ذهنی در ادامه به سازبندی موسیقی سریال نوروزی موج و صخره اشاره کرد و گفت : منطقه جغرافیایی که داستان در آن تعریف می شد در سازبندی این اثر تاثیر بسیاری داشت به همین منظور از سازهایی چون عود، دمام و نی انبان در ساخت موسیقی متن این سریال بهره بردم.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا از ساز سنج که از سازهای کلیدی در ساخت موسیقی جنوب است در ساخت موسیقی برای این سریال استفاده نکرده است گفت : ترکیب ساز سنج با سازهایی چون نی انبان ، دمام و عود نوعی از موسیقی خوزستانی را ایجاد می کند که این ترکیب به هیچ عنوان درساخت موسیقی این سریال مد نظر من نبود به همین دلیل بود که از ساز سنج استفاده نکردم از سوی دیگر برای نشان دادن روابط کاراکترهای سریال و میزان تاثیرگذاری هریک از آنها برهم دو ساز فلوت و پیانو را به کار بردم ؛ همچنین برای تاثیر گذاری بیشتر صحنه های طنز از سازهای بادی و برنجی استفاده کردم.

ذهنی درپایان صحبت های خود با اشاره به ساخت موسیقی مستقل از متن در تیتراژ ابتدایی و انتهایی سریال "موج و صخره" گفت : یکی از بدعت های نادرست در ساخت موسیقی برای سریال های مناسبتی ساخت موسیقی مستقل از متن سریال و خواندن ترانه در تیتراژ ابتدایی و انتهای هریک از سریالها است که من به عنوان آهنگساز با چنین شیوه ساخت تیتراژ برای سریال ها مخالف هستم چراکه معتقدم تیتراژ ابتدا و انتهای یک سریال پدیده جدا از موسیقی متن نیست و چه خوب بود که اجازه داده می شد برمبنای صدای رضا صادقی که خواننده تیتراژ بود موسیقی ساخته می شد این درحالی است که به اعتقاد من سازبندی اثر به موسیقی متن بی ارتباط بود و این اتفاق در سریال پایتخت هم افتاد و قطعه ای از آثار گروه موسیقی رستاک در انتهای سریال شنیده می شود که به نظرمن این جداسازی در ساخت موسیقی از جهت فنی نادرست است.

آهنگساز سریال نوروزی "موج و صخره" در پایان گفت: یکی از عوامل مخرب در ساخت سریال های نوروزی فشردگی در تولید است که برکلیت اثر تاثیر می گذارد و کار کیفی هریک از عوامل را تحت تاثیر قرار می دهد و متاسفانه از آنجا که موسیقی و هنر آهنگسازی از تولیدات نهایی یک اثر تلویزیونی است بیشترین لطمه را از این ناحیه می بیند؛ این در حالی است که اگر برنامه ریزی دقیقی در این زمینه انجام شود و تهیه کنندگان برای ساخت سریال های مناسبتی مانند نوروز زودتر دست به کار شوند قطعا به کیفیت مطلوب تری در طول اجرا و نمایش اثر دست خواهند یافت.