دو مربی ایتالیایی از سمت های خود برکنار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پالرمو در پی شکست 4 بر صفر این تیم مقابل کاتانیا، سرسه کوزمی را از سمت خود برکنار کرد. کوزمی که در تاریخ 28 فوریه به عنوان سرمربی پالرمو منصوب شده بود، از کار برکنار شد و جای خود را به "دلیو روسی" در این تیم داد.

باشگاه پالرمو در اطلاعیه ای نوشت: سرسه کوزمی از سمت سرمربیگری پالرمو اخراج و دلیو روسی به عنوان جانشین این مربی برگزیده شده است.

باشگاه پارما هم پاسکواله مارینو را به دلیل شکست 2 بر یک خانگی مقابل باری از سمت خود برکنار کرد. باشگاه پارما در سایت خود با تشکر از زحمات مارینو، اعلام کرده این تصمیم را اتخاذ کرده تا حس مسئولیت پذیری به این تیم بازگردد.