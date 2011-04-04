اختصاص 3 هزار میلیارد تومان به حوزه حمل و نقل در سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه بودجه امسال شهرداری تهران 7 هزار و 458 میلیارد تومان مصوب شده اظهار کرد: در سال 90 اصلی ترین و مهم ترین رویکرد مدیریت شهری برای رفع معضل ترافیک توسعه خطوط مترو و اتوبوسرانی و ارتقای خدمات رسانی توسط تاکسیرانی خواهد بود.

وی تصریح کرد: توسعه شمالی خط 1 مترو تهران تا میدان تجریش و توسعه جنوبی این خط تا کهریزک، توسعه و تکمیل خط 4، ادامه ساخت خط 3 به خصوص در محدوده مرکزی شهر، توسعه شرقی خط 2 ، ادامه ساخت خطوط 6 و 7 مترو و بهره برداری از حدود 15 کیلومتر خط مترو از جمله اقداماتی است که در سال جاری تحقق خواهد یافت تا شهروندان بتوانند بیش از پیش از مترو استفاده کنند و حمل و نقل عمومی سهم بیشتری از سفرهای شهری را بر عهده بگیرد.

معاون شهردار تهران افزود: همچنین بهره برداری از 31 کیلومتر خطوط جدید سامانه اتوبوس های تندرو شامل توسعه خط 4 ، تکمیل خط 7 و احداث خطوط 5 و 10 ، نوسازی 25 دستگاه اتوبوس برقی، به کارگیری 525 دستگاه اتوبوس دوکابین در خطوط BRT از جمله اقداماتی است که در راستا بهبود خدمات رسانی و توسعه کمی و کیفی ناوگان اتوبوسرانی در سال جاری محقق خواهد شد.

وی ادامه داد: کمک به رانندگان تاکسی و ساماندهی تاکسیرانی، پیگیری دریافت کمک ها به حمل و نقل عمومی از محل بودجه عمومی کل کشور از دیگر اقداماتی است که در بخش توسع حمل و نقل عمومی با جدیت تمام پیگری خواهد شد.