تصادفات درون شهری خراسان جنوبی 17 درصد کاهش یافت

سرهنگ مجتبی زنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با بیان اینکه طرح نظارتی ایام نوروز از 25 اسفند ماه 89 آغاز و 14 فروردین 90 پایان یافته است، اظهار داشت: طی این مدت 55 فقره تصادف درون شهری در استان رخ داده که نسبت به نوروز 89، 17 درصد کاهش داشته است.

وی تعداد تصادفات جرحی درون شهری در استان طی این ایام را 54 فقره عنوان کرد و بیان داشت: میزان تصادفات جرحی نوروز 90 نسبت به نوروز 89 بالغ بر 17 درصد افزایش داشته است.

سرهنگ زنگویی با بیان اینکه تعداد تصادفات فوتی امسال به صفر رسیده است، افزود: همچنین تعداد تصادفات خسارتی در این ایام با 95 درصد کاهش یک فقره ثبت شده است.

وی تعداد مجروحین ناشی از تصادفات در این ایام را 58 نفر برشمرد و تصریح کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 54 نفر بوده هفت درصد رشد داشته است.

سرهنگ زنگویی به تخلفات صورت گرفته از سوی رانندگان در ایام نوروز اشاره کرد و اظهار داشت: طی 19 روز اجرای طرح نظارتی نوروز تعداد تخلفات و اعمال قانون 16 هزار و 644 برگ بوده که در این راستا 48 خودرو و 832 موتور سیکلت توقیف شده است.

وی ادامه داد: در این راستا سرعت غیر مجاز دو هزار و 689 برگ، سبقت غیر مجاز 482 برگ و سایر تخلفات انجام شده هشت هزار و 292 برگ بوده است.

سرهنگ زنگویی به شش شاخص برجسته در تخلفات حادثه ساز اشاره کرد و افزود: سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، عدم حرکت بین خطوط، فاصله طولی، عدم استفاده از کمربند ایمنی و عدم استفاده از کلاه ایمنی مهمترین فاکتورهای حادثه ساز در تخلفات هستند.

رئیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی در پایان یادآورشد: مهمترین علل تصادفات در ایام نوروز سرعت زیاد، سبقت غیرمجاز، عدم رعایت حق تقدم و عددم توجه راننده به جلو بوده است.