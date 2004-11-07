ديدار معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور با سفير سودان در تهران

به گزارش خبرگزاري مهر، انصارى در اين ديدار با اشاره به جايگاه كشورهاى آفريقايى در سياست خارجى ايران ، ضرورت گسترش و تعميق بيش از پيش روابط تهران - خارطوم را خاطرنشان كرد.



معاون حقوقى و امور مجلس رييس جمهورى با بيان اينكه زمينه هاى زيادى براى همكاريهاى دو كشور به ويژه در حوزه هاى اقتصادى وجود دارد، بر استفاده از ظرفيت هاى موجود براى بازسازى و سرمايه گذارى در طرح هاى توسعه اى سودان تاكيد كرد.



وى در اين ديدار بر لزوم انسجام و وحدت كليه كشورها و جوامع اسلامى و نيز حفظ هويت و استقلال مسلمانان به عنوان يك قطب مهم قدرت در روند جهانى شدن تاكيد كرد.



سفير سودان در تهران نيز در اين ديدار علاقه مندى مقام هاى مسئول كشورش براى ارتقاء سطح مناسبات فيمابين را اعلام كرد.



وى خواستار استفاده از امكانات موجود و تجارب و سرمايه گذارى جمهورى اسلامى ايران براى دستيابى به توسعه و پيشرفت در كشورش شد.



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