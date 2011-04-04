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۱۵ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۵۵

در حضور علی سعیدلو/

قرارداد کارلوس کرش با فوتبال ایران امضا شد

قرارداد کارلوس کرش با فوتبال ایران امضا شد

قرارداد کارلوس کرش پرتغالی برای هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان تا پایان رقابتهای جام جهانی 2014 ظهر امروز در حضور علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در محل سازمان تربیت بدنی به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کرش که به همراه دو دستیارش بامداد امروز دوشنبه وارد تهران شده بود پس از استراحتی چند ساعته، ظهر امروز در طبقه چهارم سازمان تربیت بدنی و پس از دیدار با علی سعیدلو رئیس این سازمان، قراردادش با فدراسیون فوتبال کشورمان را به امضا رساند.

قرارداد کارلوس کرش با فدراسیون فوتبال ایران تا پایان رقابتهای جام جهانی 2014 است و هر چند رقم قرارداد وی با تیم ملی اعلام نشده است اما گفته می شود کرش برای هر سال یک میلیون و 700 هزار دلار دریافت خواهد کرد. به همراه این سرمربی پرتغالی دو دستیار دیگر نیز به ایران آمده اند.

قرار است کرش علاوه بر هدایت تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران، بر تیم فوتبال امید نیز نظارت داشته باشد. گفته می شود سیموئز که یکی از دستیاران کرش است به عنوان گزینه هدایت تیم امید انتخاب خواهد شد.

کد مطلب 1281046

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