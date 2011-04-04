به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم معنوی شامگاه جمعه 19 فروردین ماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء با حضور قاریان ممتاز و بین المللی در مصلای بزرگ ری برگزار می‌شود.



در این مراسم که همزمان با شب میلاد با سعادت حضرت زینب (س) برگزار می شود، اصغر فراهانی مداح اهل بیت عصمت و طهارت به مولودی خوانی می پردازد و همچنین با برگزاری مسابقه فرهنگی قرآنی به پنج نفر از برندگان، هدایای متبرکه اهداء خواهد شد.



کرسی تلاوت قرآن آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی به همت مرکز آموزش قرآن کریم آستان مقدس، جمعه شبها، پس از نماز مغرب و عشاء، با حضور اساتید و چهره های قرآنی در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.