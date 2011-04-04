  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۵ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۴۴

کرسی تلاوت قرآن در حرم حضرت عبدالعظیم برگزار می‌شود

محفل انس با قرآن کریم در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، این هفته با حضور قاریان ممتاز و بین المللی از جمله مهدی قره شیخلو و احمد ابوالقاسمی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم معنوی شامگاه جمعه 19 فروردین ماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء با حضور قاریان ممتاز و بین المللی در مصلای بزرگ ری برگزار می‌شود.

در این مراسم که همزمان با شب میلاد با سعادت حضرت زینب (س) برگزار می شود، اصغر فراهانی مداح اهل بیت عصمت و طهارت به مولودی خوانی می پردازد و همچنین با برگزاری مسابقه فرهنگی قرآنی به پنج نفر از برندگان، هدایای متبرکه اهداء خواهد شد.

کرسی تلاوت قرآن آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی به همت مرکز آموزش قرآن کریم آستان مقدس، جمعه شبها، پس از نماز مغرب و عشاء، با حضور اساتید و چهره های قرآنی در مصلای بزرگ ری برگزار می شود.

کد خبر 1281059

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها