کتابخانه های سیار روستایی در گلستان دایر می شود

موسی الرضا بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح در راستای راه اندازی کتابخانه در تمامی روستاهای استان اجرا می شود و امیدواریم شاهد روزی باشیم که همه روستاها کتابخانه داشته باشند.

وی از کمک 50 میلیون ریالی این اداره کل به کتابخانه های روستایی خبر داد.

بخشی ضمن تقدیر از عملکرد خوب اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان در راه اندازی کتابخانه های روستایی گفت: جهت تشویق راه اندازی بیشتر این کتابخانه ها، در سطح استان به هر کتابخانه ای که راه اندازی شد، پنج میلیون ریال کمک شد.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری گلستان افزود: در مجموع به 10 کتابخانه راه اندازی شده روستایی استان 50 میلیون ریال کمک مالی شده است.

گلستان هزار روستا دارد.

