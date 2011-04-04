190میلیارد تومان اعتبار سال جاری استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، استاندار البرز در نخستین جلسه شورای اداری استان البرز در سال 90 ظهر دوشنبه در محل باشگاه میلاد کرج ضمن قدردانی از تلاش تمامی همکاران خود در سال 89 برای همگی آرزوی سلامتی و سالی پر خیر و برکت کرد.

عیسی فرهادی در ابتدای سخنان خود در خصوص اولویتهای مهم استان البرز افزود: استقلال حوزه علمیه البرز رویکرد خوبی است که رخ داده است و این موضوع یکی از کارهای محوری و مهم و ماندگار استان البرز است که باید همه مدیران با همراهی ویژه در هر شهرستان دو مدرسه علمیه خواهران و برادران ایجاد کنند.

وی بیان کرد: در ایام نوروز در حدود بیش از 9 میلیون نفر به این استان سفر یا از مسیر آن تردد کردند و از خدمات این استان استفاده کردند و آموزش و پرورش استان و شهرداری و میراث فرهنگی البرز به همراه مسئولان سایر بخشها خدمات مناسبی را به مسافران ارائه کردند.

یک میلیون و 500 هزار نفر از استان البرز خارج شدند

وی همچنین بیان کرد: در این مدت حدود یک میلیون و 500 هزار نفر از استان خارج شدند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش با برشمردن ثمرات انقلاب اسلامی در سالهای اخیر، دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز خود را از موضوعاتی دانست که در گذشته به این آسانی امکان پذیر نبود.

وی ادامه داد: در سالی که گذشت در حوزه مسکن اقدامات خوبی صورت گرفت و شمار زیادی از افراد خانه دار شدند.

استاندار البرز همچنین با بیان موفقیت آمیز بودن اجرای طرح یارانه ها در کشور از ادارات دست اندرکاردر امر هدفمندسازی یارانه ها نیز قدردانی کرد .

این مسئول روند اشتغالزایی در کشور را نیز رو به افزایش توصیف کرد و گفت: در سال گذشته اشتغالزایی خوبی داشتیم.

فرهادی همچنین بیان کرد: در سال جاری در این استان زمینه مساعد تری برای اشتغالزایی فراهم شده است.

وی ارائه تسهیلات بانکی در استان البرز برای اشتغالزایی را نیز فرصت مناسبی برشمرد که باید از آن بهره گرفته شود.

فرهادی یادآور شد: همه باید در سال جاری همت کنند و در راستای رفع بیکاری در استان البرز گام بردارند.

سرمایه گذاری بخش خصوصی پتانسیل منحصر به فرد اشتغال البرز

این مسئول وجود سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان البرز و سرمایه گذاری بخش خصوصی را پتانسیل منحصر به فرد البرز نسبت به سایر استانها برشمرد.

وی همچنین بیان کرد: دستگاهها زمین و امکانات اضافی خود را بفروشند و در صورت انجام این اقدام 95 درصد درامد فروش به خود دستگاه برمی گردد و پنج درصد آن نیز می تواند برای تشویق کارکنان و امور عمرانی دستگاه مربوطه صرف شود.

وی همچنین وعده داد: مدیر موفق در اجرای طرح فوق معرفی شده و در اسفند ماه سال جاری با اهدا هدیه ای از وی تقدیر شود.

این مسئول در خصوص اعتبارات استانی سال جاری استان البرز نیز مجموع این اعتبارات را 190 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان 115 میلیارد تومان مربوط به بخشهای عمرانی استان و در حدود 75 میلیارد تومان نیز مربوط به امور جاری و حقوق کارکنان و ... است.

وی با تخصیص اعتبارات فوق از عملیاتی شدن تمامی طرحها و مصوبات سفر ریاست جمهوری خبر داد و گفت سفر چهارم به این منطقه نیز با رویکرد شهرستانی خواهد بود.

فرهادی در مجموع اعتبارات سال جاری در استان البرز را اعتبارات خوبی ارزیابی کرد که زمینه توسعه و آبادانی استان را بیش از پیش فراهم می کند.

فراهم شدن مقدمات دورکاری و تعطیلی پنج شنبه ها در استان البرز

استاندارالبرز همچنین از آماده شدن مقدمات اجرای دورکاری در استان البرز خبر داد و گفت: در صورت اجرایی شدن این موضوع پنج شنبه ها ادارات البرز تعطیل خواهند بود.

وی اجرایی شدن این طرح را منوط به فراهم شدن سایر شرایط مناسب و نیز معطل نماندن کارها عنوان کرد که راهکارهای عملیاتی شدن آن در دست بررسی است.

این مسئول در پایان ضمن قدردانی از تلاش تمامی دستگاهها در سال 89 و ایام نوروز از تلاش رسانه ها نیز به طور ویژه قدردانی کرد و فعالیت این افراد را زمینه ساز همدلی میان مسئولان دانست.

این جلسه با عید دیدنی مدیران با یکدیگر و تبریک سال نو خاتمه یافت.