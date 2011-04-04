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۱۵ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

نخستین کتابخانه نابینایان در غرب تهران به بهره برداری رسید

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 5 گفت: با هدف توسعه زیر ساخت های فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه ، نخستین کتابخانه ویژه نابینایان در شهرک اکباتان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس بابازاده با اشاره به اولویت برنامه های منطقه درتوسعه فضاهای فرهنگی گفت: نخستین کتابخانه نابینایان غرب تهران درفضایی مناسب با طراحی امکانات ویژه درسرای محله شهرک  اکباتان راه اندازی شد.

وی بابیان اینکه 4 دستگاه رایانه با نرم افزارهای و امکانات ویژه دراین کتابخانه تعبیه شده است افزود: به منظور تسهیل دردسترسی نابینایان به منابع کتابخانه ای 400هزار جلد کتاب  با خط بریل درقالب نرم افزار رایانه ای طراحی شده است .
 
معاون اجتماعی و فرهنگی تجهیز کتابخانه به کتاب با خط بریل را از برنامه های دردست اقدام برشمرد و گفت: درحال حاضر بیش از 50نفر دراین کتابخانه عضو هستند.
 
وی ادامه داد: کتابخانه در فاز یک  شهرک اکباتان ، میدان بسیج واقع شده است واز ساعت 6 صبح الی 12 شب آماده ارائه خدمات کتابخانه ای به نابینایان ومعلولان است.
 
بابازاده درادامه به راه اندازی 20 کتابخانه درسال جاری اشاره کرد وگفت: با توجه به پایین بودن سرانه مطالعه فراهم آوردن بسترهای رشد و ایجاد فضاهای مناسب مطالعه همراه با فرهنگ سازی  دردستور کار شهرداری قراردارد.
 
وی افزود: همزمان با طرح توسعه فضاهای مطالعه  طرح  تقویت و تجهیز کتابخانه های مساجد و مدارس  درحال اجرا است.
کد مطلب 1281216

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