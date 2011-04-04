ادارات ورامین موظف به همکاری با کارگروه بانوان و خانواده شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، محسن منصوری در مراسم معارفه زهرا دولتخواه، در مراسم معارفه رئیس کمیسیون بانوان و خانواده فرمانداری که پیش از این فرمانده سپاه خواهران ناحیه ورامین بود، افزود: در گذشته، حوزه امور بانوان فرمانداری شاهد نقصان بود و عدم فعالیت این حوزه در دراز مدت به خسارات زیادی منجر شد.

وی تأکید کرد: نظارت و پیگیری امور بانوان در شهرستان ورامین وظیفه این کارگروه است و باید تلاش شود تا کم کاریهای گذشته از بین برود و امر مهمی که چندین سال است در منطقه بر زمین مانده به خوبی صورت بگیرد.

رئیس شورای اداری شهرستان ورامین افزود: دستگاههای فرهنگی، نهایت همکاری را با این کارگروه داشته باشند و برنامه ریزی و وقت گذاری را سرلوحه کار خویش قرار دهند.

وی گفت: شهرستان ورامین گاهی دچار حاشیه و تعارفات می شود و این امر، عاملی برای عقب ماندگی در زمینه های مختلف است.

منصوری ادامه داد: در سال جدید و با رویکردی جهادی، باید از تمام ظرفیت های مادی، معنوی و فکری استفاده لازم را برد و این مسئله، جز با همکاری مسئولان تمام ادارات و نهادها امکان پذیر نیست.