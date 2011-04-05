"باغ نمیر" بیشترین آمار گردشگران نوروزی تفت را به خود اختصاص داد

مجاهد کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به پیشینه تاریخی این باغ اظهار داشت: این باغ که به دستور "صدرالعلماء" از حکام دوران زندیه ساخته شده در محله باغ گلابدان تفت قرار گرفته و وجه تسمیه آن به شخصی به نام "نمیر" برمیگردد که یکی از شکسته بندهای ماهر تفت در زمان خود بوده است.
وی افزود: وسعت این باغ 10 هزار متر مربع است و در قسمت شمال غربی آن، ساختمانی دارای یک تالار بزرگ به ابعاد 12×10 متر دیده می شود.
کرباسی با اشاره به زیبایی های ویژه این باغ بیان داشت: وجود حوضی با 95 فواره، بادگیر بلند 23 متری، دیواره سنگی یک تکه و تالار با دهانه وسیع و در نوع خود بی نظیر است و همین ویژگی های ممتاز معماری سبب جذب مسافران نوروزی شد.
وی افزود: در قسمت بالای تالار باغ، با تاق نمای محرابی تزئین شده و در بدنه داخلی بادگیر دو طبقه این باغ، سروی زیبا گچبری شده و در قسمت پشت تالار فضایی وجود دارد که با فضای زیر بادگیر ارتباط داشته و هوای مطبوعی را به وجود می آورد.
کرباسی یادآور شد: اتاقهای سه دری آن، حوض سنگی به وسعت تقریبی 500 متر مربع و آسیاب آبی که در انتهای باغ قرار دارد بر زیبایی این باغ تاریخی افزوده اند.
وی خاطرنشان کرد: از دیدگاه معماری نیز منظر و پوشش گیاهی این باغ می تواند الگوی کامل یک نمونه باغ ایرانی باشد.
کرباسی ادامه داد: باغ نمیر تفت به شماره 2898 در سال 79 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
وی افزود: از دیگر باغ های بسیار زیبای شهر تفت می توان به باغ علی عسکر خان، باغ افضلی، باغ علی نقی خان و باغ گلابدان اشاره کرد.
کرباسی یادآور شد: وجود جاذبه های طبیعی در شهرستان تفت سبب شده تا این شهرستان علاوه بر ایام نوروز در سایر فصول سال نیز گردشگران و مسافران داخل استان و استانهای همجوار را به سوی خود جذب کند.
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