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۱۶ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۱۰

"باغ نمیر" بیشترین آمار گردشگران نوروزی تفت را به خود اختصاص داد

"باغ نمیر" بیشترین آمار گردشگران نوروزی تفت را به خود اختصاص داد

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تفت گفت: باغ نمیر تفت که نمونه‌ ای از باغ‌ های زیبای ایرانی به شمار می رود طی ایام نوروز میزبان خیل عظیمی از مسافران بود.

مجاهد کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به پیشینه تاریخی این باغ اظهار داشت: این باغ که به دستور "صدرالعلماء" از حکام دوران زندیه ساخته شده در محله باغ گلابدان تفت قرار گرفته و وجه تسمیه آن به شخصی به نام "نمیر" برمی‌گردد که یکی از شکسته بندهای ماهر تفت در زمان خود بوده است.

وی افزود: وسعت این باغ 10 هزار متر مربع است و در قسمت شمال غربی آن، ساختمانی دارای یک تالار بزرگ به ابعاد 12×10 متر دیده می ‌شود.

کرباسی با اشاره به زیبایی های ویژه این باغ بیان داشت: وجود حوضی با 95 فواره، بادگیر بلند 23 متری، دیواره سنگی یک تکه و تالار با دهانه وسیع و در نوع خود بی نظیر است و همین ویژگی های ممتاز معماری سبب جذب مسافران نوروزی شد.

وی افزود: در قسمت بالای تالار باغ، با تاق ‌نمای محرابی تزئین شده و در بدنه‌ داخلی بادگیر دو طبقه‌ این باغ، سروی زیبا گچبری شده و در قسمت پشت تالار فضایی وجود دارد که با فضای زیر بادگیر ارتباط داشته و هوای مطبوعی را به وجود می‌ آورد.

کرباسی یادآور شد: اتاقهای سه ‌دری آن، حوض سنگی به وسعت تقریبی 500 متر مربع و آسیاب آبی که در انتهای باغ قرار دارد بر زیبایی این باغ تاریخی افزوده ‌اند.

وی خاطرنشان کرد: از دیدگاه معماری نیز منظر و پوشش گیاهی این باغ می تواند الگوی کامل یک نمونه باغ ایرانی باشد.

کرباسی ادامه داد: باغ نمیر تفت به شماره 2898 در سال 79 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: از دیگر باغ ‌های بسیار زیبای شهر تفت می ‌توان به باغ علی ‌عسکر خان، باغ افضلی، باغ علی ‌نقی خان و باغ گلابدان اشاره کرد.

کرباسی یادآور شد: وجود جاذبه های طبیعی در شهرستان تفت سبب شده تا این شهرستان علاوه بر ایام نوروز در سایر فصول سال نیز گردشگران و مسافران داخل استان و استانهای همجوار را به سوی خود جذب کند.

کد مطلب 1281229

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