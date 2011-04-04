سرپرست گروه رستاک ضمن بیان این مطلب درباره پخش قطعه ای از ساخته های این گروه موسیقی در تیتراژ پایانی سریال "راه دررو" به خبرنگار مهر، گفت : تهیه کننده سریال "راه دررو" برای قرار دادن این قطعه در تیتراژ پایانی این سریال با مدیر برنامه های گروه رستاک (موسسه فرهنگی هنری سینما بیست و چهار) هماهنگ کرده بود و به هرحال هم من وهم اعضای گروه با این اقدام موافقت کردند؛ اما نکته قابل توجه در اینگونه موارد نظر کارگردان و تهیه کننده سریالها است که نسبت به قطعه انتخابی برای تیتراژ ابتدایی و پایانی تصمیم می گیرند و قطعا آنها تمامی مسائل زیبایی شناسانه اثر را در کلیت کار مورد توجه قرار خواهند داد.

وی در ادامه به فعالیت های این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : اصلی ترین برنامه این گروه موسیقی آماده کردن مجموعه دیگری از ساخته های گروه رستاک است که این مجموعه شامل قطعاتی از موسیقی مازندرانی، قشقایی استان فارس و چند منطقه دیگر می شود در واقع حال و هوای این آلبوم هم شبیه به آلبوم اول این گروه با عنوان "همه اقوام من" است.

سپهری در پایان افزود : نخستین اجرای گروه موسیقی رستاک در سال جدید احتمالا اردیبهشت ماه در تهران خواهد بود و پس از آن کنسرت های متعددی را در شهرستان ها به روی صحنه خواهیم برد.