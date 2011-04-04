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۱۵ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۲۹

خواندن ترانه در تیتراژ سریال‌ها ساده انگاری است

خواندن ترانه در تیتراژ سریال‌ها ساده انگاری است

خواندن ترانه و یا انتخاب اثری از ساخته های یک گروه موسیقی در تیتراژ ابتدایی و انتهایی سریال‌ها بدون توجه به مسائل زیبایی شناسانه اقدامی از روی ساده انگاری است که به مجموع موسیقی متن و همچنین هنر نمایش لطمه می زند.

سرپرست گروه رستاک ضمن بیان این مطلب درباره پخش قطعه ای از ساخته های این گروه موسیقی در تیتراژ پایانی سریال "راه دررو" به خبرنگار مهر، گفت : تهیه کننده سریال "راه دررو" برای قرار دادن این قطعه در تیتراژ پایانی این سریال با مدیر برنامه های گروه رستاک (موسسه فرهنگی هنری سینما بیست و چهار) هماهنگ کرده بود و به هرحال هم من وهم اعضای گروه با این اقدام موافقت کردند؛ اما نکته قابل توجه در اینگونه موارد نظر کارگردان و تهیه کننده سریالها است که نسبت به قطعه انتخابی برای تیتراژ ابتدایی و پایانی تصمیم می گیرند و قطعا آنها تمامی مسائل زیبایی شناسانه اثر را در کلیت کار مورد توجه قرار خواهند داد.

وی در ادامه به فعالیت های این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : اصلی ترین برنامه این گروه موسیقی آماده کردن مجموعه دیگری از ساخته های گروه رستاک است که این مجموعه شامل قطعاتی از موسیقی مازندرانی، قشقایی استان فارس و چند منطقه دیگر می شود در واقع حال و هوای این آلبوم هم شبیه به آلبوم اول این گروه با عنوان "همه اقوام من" است.

سپهری در پایان افزود : نخستین اجرای گروه موسیقی رستاک در سال جدید احتمالا اردیبهشت ماه در تهران خواهد بود و پس از آن کنسرت های متعددی را در شهرستان ها به روی صحنه خواهیم برد.    

کد مطلب 1281257

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