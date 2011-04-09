انحراف ایرانیها از مسیر سلامتی/ غفلت از الگوی صحیح تغذیه

به گزارش خبرنگار مهر، بالا رفتن آمار مبتلایان به بیماریهای قبلی و عروقی، انواع سرطانها و بیماریهای دستگاه گوارش در سالهای اخیر، حکایت از این واقعیت تلخ دارد که ایرانیها خود را با زندگی ماشینی تطبیق داده اند به طوری که در پیش گرفتن این روش زندگی باعث شده که هزینه های سلامت در کشور افزایش یابد. این در حالی است که وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت، از امکانات و بودجه کافی برای تامین هزینه های سلامت افراد جامعه برخوردار نیست.

با نگاهی گذرا به آمار بیماریهای غیرواگیر مثل بیماریهای قلبی و عروقی، انواع سرطانها، بیماریهای دستگاه و... که وزارت بهداشت آنها را اعلام می کند، می توان به این واقعیت پی برد که ایرانیها از مسیر سلامتی و تندرستی منحرف شده و به سمتی می روند که در نهایت می بایست برای برگشت از آن مسیر، هزینه زیادی پرداخت کنند و بعضا راه برگشتی هم وجود ندارد.

دکتر زهرا عبداللهی، معاون دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه روزانه 800 مورد مرگ در کشور اتفاق می افتد، سهم بیماران قلبی و عروقی از این مرگ و میرها را بیش از 300 مورد اعلام کرد و افزود: نقش الگوی صحیح مصرف غذایی در حفظ سلامت انسان و پیشگیری از بیماریهای مزمن مانند بیماریهای قلبی و عروقی، ‌دیابت، افزایش فشارخون، افزایش چربی خون و انواع سرطانها در کاهش مرگ و میرها موثر است.

مصرف بی رویه نوشابه های گازدار یکی از عوامل عمده بروز چاقی است و چاقی زمینه ساز انواع بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت و انواع سرطانهاست.

به گفته معاون دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، عادات و رفتارهای غذایی غلط مثل سرخ کردن غذاها، مصرف چربی اضافی، مصرف نمک اضافی در موقع صرف غذا در کنار کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کافی از جمله عواملی هستند که سلامت مردم را به خطر انداخته اند.

این در حالی است که پزشکان معتقدند اگر مردم مصرف نمک خود را روزانه 3 گرم کاهش داده و 30 دقیقه پیاده ‌روی روزانه داشته باشند، بیماریهای قلبی و فشارخون که عامل اصلی سکته‌ها هستند تا 50 درصد کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت معتقد است که این وزارتخانه فقط می تواند 25 درصد مسایل مربوط به سلامت مردم را پوشش دهد و 75 درصد دیگر این مسیر باید با همکاریهای بین‌ بخشی محقق شود.

با این حال بررسیها نشان می دهد که 46 درصد زنان و 44 درصد از مردان ایرانی دارای اضافه وزن هستند و به همین دلیل باید شیوه زندگی در جامعه ما اصلاح شود.

قند ، چربی و فشارخون بالا و مصرف سیگار از فاکتورهای خطرزای بیماریهای قلبی و عروقی هستند که به دلیل گسترش این عوامل، آمار مبتلایان به مشکلات قلبی در کشور رو به افزایش است. از خصوصیات این فاکتورهای خطرزا این است که سالها بدون علامت می ماند و در بیشتر موارد فردی که بطور مثال فشارخون بالا دارد از بیماری خود مطلع نمی شود.

این فاکتورها در افرادی که چاق هستند و تحرک کمی دارند شایعتر است،‌ بنابراین تغییر شیوه زندگی برای آنها ضروری است به طوریکه قند، چربی و فشارخون بالا در صورت مورد توجه قرار نگرفتن از سوی مبتلایان، به سکته قلبی ختم می شود. بسیاری از مبتلایان به این فاکتورهای خطرزا پس از آگاهی از ابتلا به این موارد در بیشتر اوقات به دلیل اینکه این بیماریها علامت دار نیستند نسبت به درمان آنها کمتر رغبت نشان می دهند.

بررسیها و گزارشها نشان می دهد که ابتلا به سرطان ریه در کشور به دلایل بسیاری از جمله قلبی و عروقی و استعمال سیگار و قلیان نسبت به 5 سال گذشته 100 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که دکتر ابوالقاسم جزایری، سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اعلام اینکه 59 درصد زنان و 36 درصد مردان 45 تا 65 سال کشور مبتلا به فشارخون بالا هستند، گفت: در حدود 40 درصد زنان و 33 درصد مردان بزرگسال 45 تا 65 سال کشور قند خون بالا دارند و قند خون بالا زمینه را برای بروز بیماری دیابت فراهم می‌کند. همچنین کلسترول بالا در 30 درصد مردان و 36 درصد زنان 25 تا 64 سال کشور وجود دارد و خطر ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی را افزایش می‌دهد.

به گفته جزایری، فقط 12 درصد مردان و 14 درصد زنان 15 تا 64 ساله در کشور روزانه 5 واحد میوه و سبزی مصرف می‌کنند و میوه‌ها و سبزیها جزو مهمی از یک رژیم غذایی سالم هستند که مصرف روزانه و مقدار کافی آن، می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری و درمان بیماریهای مزمنی چون دیابت نوع 2، سکته مغزی، سرطان و چاقی داشته باشند.

از سوی دیگر، دکتر زهرا عبداللهی معاون دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت معتقد است که افرادی که در خوردن گوشت قرمز زیاده روی می ‌کنند 13 تا 15 درصد بیشتر در خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ هستند.

همچنین دکتر ایرج نجفی، عضو انجمن نفرولوژی از ابتلای 10 تا 15 میلیون نفر ایرانی به بیماری کلیوی خبر داد و گفت: این افراد از بیماری خود اطلاعی ندارند و این مسئله با توجه به عارضه های ناگوار بیماری کلیوی، می تواند خطرناک باشد. نارسایی کلیوی باعث افزایش شدید بیماریهای قلبی و عروقی و در نتیجه مرگ و میر بیماران می شود.

آنچه مشخص است اینکه، نتایج تحقیقات و بررسیها نشان می دهد که 30 درصد علت مرگ و میرها و 10 درصد از کارافتادگیها در دنیا بر اثر بیماریهای قلبی و عروقی است. متاسفانه بیماریهای قلبی و عروقی بر عکس کشورهای پیشرفته که در حال کاهش است در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رو به افزایش است.