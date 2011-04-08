سودآوری حمل و نقل عمومی منوط به فراوانی آن است

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به طرح آزادسازی حمل و نقل عمومی که قرار است امسال به دولت ارائه شود گفت: بر اساس این طرح قرار است حمل و نقل عمومی سود آور شود اما باید دید سود آوری از چه منظری تعریف می شود، اگر سود آوری از نگاه اقتصادی باشد این طرح کارشناسی نیست و قابلیت اجرایی ندارد.

وی ادامه داد: اگر سود آوری از منظر توسعه و فراوانی حمل و نقل عمومی باشد به حقیقت نزدیک تر است زیرا سبب صرفه جویی در وقت و هزینه های ناشی از آلودگی های هوا و... می شود اما این که درآمد اتوبوس ها را دو برابر کنیم امکان پذیر نیست.

طلایی با اشاره به اینکه هزینه سوخت یک سال خودروهای شهر تهران که در ترافیک هدر می رود می تواند مشکل توسعه مترو را حل کند ،تصریح کرد: هزینه تصادفات ناشی از استفاده وسیله نقلیه شخصی در سطح کشور، تلفات ناشی از این تصادفات و افزایش آمار زنان سرپرست خانوار و...با توسعه حمل و نقل عمومی کاسته می شود.

وی افزود: اگر هزار تومان در توسعه حمل و نقل عمومی سرمایه گذاری کنیم یک سال بعد 100 هزارتومان درآمد به دست می آوریم.