لرستانیها بیش از میانگین آب مصرف می کنند

مهدی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد به بحث هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و اظهار داشت: براساس ماده 3 قانون هدفمند سازی یارانه ها، آب شهرهای استان براساس شاخص هایی چون کیفیت و نوع استحصال قیمت گذاری شده و بر همین اساس نرخ آب بهاء در شهرهای استان متفاوت است.

وی با بیان اینکه قیمت هر لیتر آب پلکانی محاسبه می شود و مشترکان کم مصرف قیمت کمتری پرداخت می کنند، بیان کرد: اختلاف هر پله با پله بعدی 30 تا 40 درصد قیمت را کاهش یا افزایش می دهد به طوریکه اگر خانواده ای بتواند با مدیریت مصرف خود را یک پله پایین بکشد قطعا به دنبال آن قیمت کمتری پرداخت خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان ادامه داد: در قبوض آب بهاء جدید پس اجرای این طرح در شرایط متعادل به ازای هر نفر تقریبا 800 تومان به تعرفه ها اضافه می شود که با این روند یک خانواده چهار نفری در حدود سه هزار و 200 تومان نسبت به دوره های گذشته افزایش قیمت خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با تاکید بر اینکه پرداخت به موقع آب بها توسط مشترکین نشانه مشارکت اجتماعی آنهاست، خاطر نشان کرد: دولت به ازای هر نفر در ماه 40هزار تومان یارانه بابت هزینه های آب، برق، گاز و سوخت پرداخت می کند که سهم آب حدود یک پنجاهم این مبلغ خواهد بود.

اکبریان با تاکید بر اینکه یکی از محاسن طرح هدفمندسازی یارانه ها سوق دادن مشترکین به سوی مدیریت مصرف و درست مصرف کردن است، یادآور شد: در حال حاضر سرانه مصرف در کشور ما 150لیتر در روز است در حالی که سرانه مصرف در لرستان 189 لیتر و در شهر خرم آباد به 210 لیتر در روز می رسد.

وی ادامه داد: بنابراین وظیفه اصحاب رسانه انتقال واقعیت های موجود به جامعه و انعکاس نتایج آن به افراد است که آموزش افراد و خانواده ها در خصوص شیوه های مصرف درست آب یکی از این موارد است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان همچنین به فعالیت سامانه 122 و سایت شرکت در راستای طرح هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و بیان داشت: سامانه 122 شرکت آبفا لرستان به گونه ای طراحی شده است که توسط کارشناسان به سوالات شهروندان در خصوص تعرفه های آب بها در چارچوب طرح هدفمندی یارانه ها پاسخ داده می شود.

اکبریان افزود: همچنین در سایت الکترونیکی شرکت تمهیدات جدیدی در خصوص تفکیک کنتور آب ساختمان های چند واحدی و تعویض کنتور خراب در نظر گرفته شده است که مشترک با وارد شدن به سایت و پرکردن اطلاعات مربوطه ضمن خودداری از مراجعه حضوری در کوتاه ترین فرصت به تقاضایش رسیدگی می شود.

وی با اشاره قدردانی استاندار لرستان در فعالیت های این شرکت در جریان هدفمندی یارانه ها، یادآور شد: حضور در برنامه های زنده صدا و سیما، اطلاع رسانی قبل از خطبه های نماز جمعه در خصوص هدفمندی یارانه ها در بخش آب، اجرای عملی طرح شمیم خدمت، تهیه و توزیع 560 هزار بروشور نرخ آب بها در راستای تشریح و تبیین اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها از جمله فعالیتهای صورت گرفته در این زمینه بوده است.