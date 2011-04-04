به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جمال شاکرمی ظهر دوشنبه در ایلام گفت: در سال 89، 55 یادواره دانشآموزی و محلات با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایلام برگزار شده است.
وی ادامه داد: کنگره سرداران و سه هزار شهید استان ایلام طی سال 90 با همکاری دستگاههای مرتبط با موضوع در ایلام برگزار میشود.
این فرمانده نظامی اضافه کرد: همچنین طی سال گذشته یادواره یکهزار و 200 شهید شهرستان ایلام با همکاری دستگاههای ذیربط برپا شده است.
وی افزود: رونمایی از کتاب لالههای زاگرس شامل وصیتنامه، اسامی و خاطرات شهدا، تصویر شهدا و رزمندگان، تهیه تندیس و یادمان شهدا و تقدیم آن به خانوده معظم شاهد بخشی از برنامههای تدارک دیده شده در این روز بوده است.
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