به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جمال شاکرمی ظهر دوشنبه در ایلام گفت: در سال 89، 55 یادواره دانش‌آموزی و محلات با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایلام برگزار شده است .

وی ادامه داد: کنگره سرداران و سه هزار شهید استان ایلام طی سال 90 با همکاری دستگاه‌های مرتبط با موضوع در ایلام برگزار می‌شود .

این فرمانده نظامی اضافه کرد: همچنین طی سال گذشته یادواره یک‌هزار و 200 شهید شهرستان ایلام با همکاری دستگاه‌های ذیربط برپا شده است.

وی افزود: رونمایی از کتاب لاله‌های زاگرس شامل وصیتنامه، اسامی و خاطرات شهدا، تصویر شهدا و رزمندگان، تهیه تندیس و یادمان شهدا و تقدیم آن به خانوده معظم شاهد بخشی از برنامه‌های تدارک دیده شده در این روز بوده است.