به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه تلویزیونی در ژانر اجتماعی ساخته خواهد شد و هم اکنون در مرحله پیش‌تولید قرار دارد. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده اوایل اردیبهشت‌ماه "راه طولانی خانه" که از محصولات شبکه اول است کلید می‌خورد.

در این مجموعه تلویزیونی رضا کیانیان، افسانه بایگان، شهرزاد کمال‌زاده، خاطره حاتمی، هومن سیدی و نیلوفر شهیدی بازی می‌کنند. کریمی پیش از این ساخت مجموعه‌های تلویزیونی "فاکتور هشت"، "مرده متحرک" و "شبی از شب‌ها" را برعهده داشته است.

رضا کیانیان در مجموعه‌های "کیف انگلیسی"، "یک مشت پر عقاب"، "بچه‌های خیابان"، "مختارنامه" و "دوران سرکشی" بازی کرده است، افسانه بایگان بازی در مجموعه‌های "روز حسرت"و "روزهای زندگی" را در کارنامه دارد.

عوامل تولید "راه طولانی خانه" عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: علیرضا مسعودی، مصطفی زندی، کارگردان: رضا کریمی، مدیر برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: احسان سجادی حسینی، دستیار کارگردان: حامد مختاری، دستیار برنامه‌ریز: مهروز ناصر شریف، منشی صحنه: مرجان تاجیک، عکاس: مریم تخت‌کشیان، روابط عمومی: افسانه فراهانی، تهیه‌کننده: محمدرضا تخت‌کشیان،

مدیر تولید: محمد یمینی، مدیر تصویربرداری: علیرضا وداد تقوی، صدابردار: جواد مقدس، طراح صحنه: کامیاب امین عشایری، مدیر صحنه :فرامرز کرامتی، طراح لباس: نازنین خزایی، طراح گریم: مجید اسکندری و مدیر تدارکات: مهرداد زحمتکش.

فیلم سینمایی "آدمکش" به کارگردانی رضا کریمی پارسال اکران عمومی شد، وی فیلم‌های سینمایی "عشق + دو"، "انعکاس"، "تب" و "هزاران زن مثل من" را کارگردانی کرده است.