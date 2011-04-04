پنج دستگاه آمبولانس به شبکه بهداشت اقلید اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمد هادی ایمانیه در این خصوص توضیح داد: این اقدام با همکاری نمانیده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی محقق شده و مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه و مدیر اورژانس استان پیگیریهای لازم را به منظور وصول هرچه سریعتر آمبولانسها انجام می دهند.

وی در بازدید از شبکه بهداشت اقلید تصریح کرد: در سال 90 دو باب ساختمان خانه پزشک توسط دانشگاه و دو باب نیز توسط فرمانداری در مراکز مورد نیاز در اقلید احداث می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: علاوه بر این با تامین زمین مناسب، دانشگاه آمادگی احداث ساختمان شبکه بهداشت و درمان اقلید و تامین یک سوم هزینه آن در صورت تامین یک سوم هزینه از سوی فرمانداری و یک سوم دیگر از سوی شورای اسلامی شهر اقلید را دارد.

ایمانیه عنوان کرد: دانشگاه به منظور خرید تجهیزات پزشکی مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت این شهرستان 50 میلیون تومان اختصاص می دهد.

وی با اشاره به ضرورت تهیه دستگاه اتوکلاو بی خطر ساز زباله جهت امحای زباله های عغونی بیمارستانی در اقلید، افزود: این دستگاه 90 میلیون تومان هزینه دارد که شهرداری(شورای اسلامی شهر)، مجمع خیرین تامین سلامت شهرستان و دانشگاه به طور مساوی اعتبار مورد نیاز آن را تامین می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در بازدید از اقلید مقرر شد که کارگروه بهداشت و درمان این شهرستان در سریعترین زمان ممکن نسبت به مکان یابی محل دفن زباله دهستان دژکرد اقدام کند.

وی تصریح کرد: به منظور رفع مشکلات دفع بهداشتی فاضلاب و محوطه سازی آموزشگاه بهورزی 10 میلیون تومان از سوی شهرداری و 10 میلیون تومان نیز از طرف دانشگاه اختصاص می یابد.

ایمانیه افزود: توسط اداره مسکن و شهرسازی اقلید یک هکتار زمین برای احداث ساختمان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان اختصاص داده شده ضمن اینکه 10 هکتار زمین به منظور احداث اردوگاه رفاهی دانشگاه در شمال فارس و 50 هکتار زمین نیز برای سایت تحقیقاتی گیاهان دارویی در شبکه اقلید به دانشگاه واگذار شده است.

وی با اشاره به تصویب احداث مرکز 10 تخت خوابی حسن آباد و دژکرد در سفر سوم هیئت دولت به استان فارس نیز بیان کرد: پیگیریهای لازم در خصوص عملیاتی شدن این مصوبه و آغاز عملیات ساختمانی باید انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز عنوان کرد: تامین 30 میلیون تومان به منظور تکمیل ساختمان در دست احداث الحاقی به اورژانس بیمارستان، تامین اعتبار خرید دوربینهای مرکز پایش مراقبتهای بالینی، تامین 20 میلیون تومان برای خرید تختهای بیمارستانی، تامین 100 میلیون تومان جهت خرید تجهیزات اتاق عمل و تامین اعتبار لازم برای اداره مرکز بهداشتی درمانی حسن آباد به صورت شبانه روزی از جمله مصوبات بازدید از اقلید است.