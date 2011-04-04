افزایش 66 درصدی ناوگان امدادی هلال احمر لرستان در تعطیلات نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی یوسفوند در گفتکو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح نوروزی هلال احمر در استان لرستان اظهار داشت: با اجرای این طرح میزان حادثه دیدگان تصادفی در این استان 49 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در ایام تعطیلات نوروزی تعداد 22 پایگاه ثابت و موقت در سطح جاده های استان لرستان در نظر گرفته شده بود، خاطرنشان کرد: در ایام تعطیلات نوروزی سالجاری تعداد پایگاه های ثابت و موقت در سطح جاده های استان 22 درصد افزایش یافت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان لرستان با اشاره به ایجاد ایستگاه های اسکان اضطراری راهیان نور در آزاد راه خرم آباد - پل زال عنوان کرد: تا پایان اجرای طرح نوروزی هلال احمر بیش از هفت هزار نفر از مسافران راهیان نور از امکانات این ایستگاههای اسکان اضطراری استفاده کردند.

یوسفوند در ادامه از افزایش 66 درصدی ناوگان امدادی در ایام تعطیلات نوروزی سالجاری خبر داد و بیان کرد: در قالب اجرای طرح نوروزی هلال احمر تعداد هزار و 584 نفر روز امدادگر مجرب حضور داشتند.

وی یادآور شد: در ایام تعطیلات نوروزی سالجاری تعداد 13 هزار و 573 نفر از امکانات امداد و نجات، ایستگاه های اسکان اضطراری و کمپ های نوروزی استان لرستان استفاده کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان لرستان با اشاره به برترین پایگاه امداد و نجات استان در ایام تعطیلات نوروزی خاطر نشان کرد: پایگاه امداد و نجات چمن سلطان شهرستان الیگودرز به دلیل حضور به موقع امدادگران و انجام بیشترین عملیات برترین پایگاه امداد و نجات استان بوده است.

یوسفوند ادامه داد: همچنین برترین شعبه در طول اجرای طرح نوروزی هلال احمر شهرستان نورآباد بوده که در این مدت به دلیل حضور به موقع، پاسخگویی مناسب و برقراری کشیک امدادی شبانه روزی برترین شعبه معرفی شده است.