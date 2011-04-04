برق رسانی به هشت پروژه مسکن مهر لرستان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، محمد بحرینی در این رابطه اظهار داشت: برق رسانی به این پروژه ها در سال 89 و با صرف هزینه ای بالغ بر 60 هزار و 600 میلیون ریال انجام شده است.

وی تصریح کرد: با اجرای پروژه های مسکن مهر 21 هزار واحد مسکونی برقدار می شوند که با به زودی تمامی پروژه های یاد شده به اتمام خواهند رسید.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با اشاره به مشخصات پروژه های مورد قرارداد با استانداری لرستان، بیان داشت: پروژه برق موقت مسکن مهر بروجرد با هزینه ای بالغ بر چهار و 400 میلیون ریال و 8.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 27دستگاه پست هوایی از جمله این پروژه هاست.

وی ادامه داد: پروژه برق موقت مسکن مهر خرم آباد با هزینه ای بالغ بر دو هزار و 800 میلیون ریال، 4.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 19دستگاه پست هوایی، عملیات احداث 14 کیلومتر شبکه 20کیلوولت دو مداره برای برقدار کردن بخشی از مسکن مهر خرم آباد با هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد ریال، پروژه مسکن مهر ازنا با هزینه ای بالغ 520 میلیون ریال، 0.8 کیلومتر شبکه فشار متوسط و دو دستگاه پست هوایی از دیگر پروژه های انجام شده توسط این شرکت است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان افزود: همچنین پروژه برق رسانی به مسکن مهر الشتر با هزینه ای بالغ 420 میلیون ریال، 1.5 کیلومتر شبکه فشار متوسط و دو دستگاه پست هوایی و پروژه برق رسانی به مسکن مهر پلدختر با هزینه ای بالغ 350 میلیون ریال، یک کیلومتر شبکه فشار متوسط و دو دستگاه پست هوایی در سال گذشته انجام شد.

بحرینی یادآور شد: همچنین طی سال 89 دو پروژه عملیات احداث 3.7 کیلومتر شبکه فشار متوسط دو مداره از پست بروجرد با اعتباری بالغ بر 3350میلیون ریال و عملیات احداث سه کیلومتر شبکه فشار متوسط از پست دو کوهدشت با اعتباری بالغ بر 650 میلیون ریال اجرا شد.