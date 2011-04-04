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۱۵ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

زمین لرزه ای 3.4 ریشتری کرمان را لرزاند

زمین لرزه ای 3.4 ریشتری کرمان را لرزاند

کرمان - خبرگزاری مهر: زلزله ای به شدت 3.4 ریشتر ساعاتی پیش شرق کرمان را تکان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه ای به شدت 3.4 ریشتر ساعت 13 و 47 دقیقه ظهر دوشنبه شرق کرمان را به لرزه در آورد.

به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مرکز این زمین لرزه مسجد ابوالفضل در مرز استان کرمان و استان سیستان و بلوچستان اعلام شده است.

کانون این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 59.06 درجه طول جغرافیایی و 28.20 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

صبح امروز نیز یک زمین لرزه 3 ریشتری در فاریاب در جنوب کرمان و همچنین یک زمین لرزه 2.6 در راور در غرب کرمان روی داد.

بنا به اعلام مسئولان محلی هیچ یک از این زمین لرزه ها خسارتی در برنداشته است.

کد مطلب 1281481

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