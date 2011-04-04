زمین لرزه ای 3.4 ریشتری کرمان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه ای به شدت 3.4 ریشتر ساعت 13 و 47 دقیقه ظهر دوشنبه شرق کرمان را به لرزه در آورد.

به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مرکز این زمین لرزه مسجد ابوالفضل در مرز استان کرمان و استان سیستان و بلوچستان اعلام شده است.

کانون این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 59.06 درجه طول جغرافیایی و 28.20 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

صبح امروز نیز یک زمین لرزه 3 ریشتری در فاریاب در جنوب کرمان و همچنین یک زمین لرزه 2.6 در راور در غرب کرمان روی داد.

بنا به اعلام مسئولان محلی هیچ یک از این زمین لرزه ها خسارتی در برنداشته است.