مسئولین در تقسیم بودجه به کرمان نگاه ویژه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام عربپور عصر دوشنبه در اولین جلسه مشترک شورای اداری و شورای تامین شهرستان کرمان در سال جاری از عملکرد مطلوب کلیه نهادها و ارگانهای استان کرمان در پذیرایی از میهمانان نوروزی تقدیر کرد.

وی گفت: این عملکرد حاصل تلاش و همت مسئولین دستگاههای مربوطه و مدیریت شایسته فرمانداری کرمان است.

وی همچنین خطاب به مسئولین حاضر در نشست اظهار داشت: در انجام وظایف در همه حالات باید به فرامین قرآن مجید عمل کرده و در پی کسب رضایت خداوند باشید.

امام جمعه موقت کرمان با بیان اینکه در تقسیم بیت المال باید عدالت رعایت شود و هیچ کس به هیچ دلیلی نباید بیشتر از میزان تعیین شده از بیت المال برداشت کند، گفت: در تقسیم بودجه ها نیز باید عدالت کامل رعایت شود.

حجت الاسلام عربپورهمچنین تاکید کرد: در تقسیم بودجه ها در شهرستان کرمان مسئولین مربوطه باید توجه ویژه ای داشته باشند چرا که این منطقه از لحاظ جغرافیایی و جمعیتی از شرایط خاصی برخوردار است.

