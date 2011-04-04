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۱۵ فروردین ۱۳۹۰، ۱۷:۱۵

امام جمعه موقت کرمان:

مسئولین در تقسیم بودجه به کرمان نگاه ویژه داشته باشند

مسئولین در تقسیم بودجه به کرمان نگاه ویژه داشته باشند

کرمان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام مهدی عرب پور با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و جمعیتی کرمان گفت: باید در تقسیم بودجه به کرمان نگاه ویژه شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام عربپور عصر دوشنبه در اولین جلسه مشترک شورای اداری و شورای تامین شهرستان کرمان در سال جاری از عملکرد مطلوب کلیه نهادها و ارگانهای استان کرمان در پذیرایی از میهمانان نوروزی تقدیر کرد.

وی گفت: این عملکرد حاصل تلاش و همت مسئولین دستگاههای مربوطه و مدیریت شایسته فرمانداری کرمان است.

وی همچنین خطاب به مسئولین حاضر در نشست اظهار داشت: در انجام وظایف در همه حالات باید به فرامین قرآن مجید عمل کرده و در پی کسب رضایت خداوند باشید.

امام جمعه موقت کرمان با بیان اینکه در تقسیم بیت المال باید عدالت رعایت شود و هیچ کس به هیچ دلیلی نباید بیشتر از میزان تعیین شده از بیت المال برداشت کند، گفت: در تقسیم بودجه ها نیز باید عدالت کامل رعایت شود.

حجت الاسلام عربپورهمچنین تاکید کرد: در تقسیم بودجه ها در شهرستان کرمان مسئولین مربوطه باید توجه ویژه ای داشته باشند چرا که این منطقه از لحاظ جغرافیایی و جمعیتی از شرایط خاصی برخوردار است.
 

کد مطلب 1281484

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