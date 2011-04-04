تبدیل مصراته به شهر ارواح/ حمله عوامل قذافی به میدان نفتی "مسله"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیه الیوم، منابع خبری اعلام کردند که میدان نفتی "مسله" در شرق لیبی امروز از سوی نیروهای وابسته به معمر قذافی هدف قرار گرفته است. این اولین حمله مستقیم به میدانهای نفتی است. میدان نفتی مسله در 400 کیلومتری جنوب "اجدابیا" واقع شده است.

اخبار دیگر اینکه سخنگوی مخالفان رژیم لیبی اعلام کرد که گردانهای قذافی اقدام به گلوله باران شهر مصراته کرده اند که این بمباران هنوز ادامه دارد.

وی گفت: از ساعات اولیه بامداد امروز نیروهای قذافی با خمپاره و توپخانه به گلوله باران این شهر ادامه می دهند این بزرگترین تروریسم است. قذافی مناطق مسکونی را هدف قرار می دهد آمار قربانیان بدون شک زیاد است اما ما تعداد دقیق آنها را نمی دانیم.

یکی از جنگ زدگانی که به تازگی از مصراته به تونس رسیده است از حجم وسیع کشته ها در خیابانهای مصراته و پر بودن بیمارستانهای این شهر خبر داد.

خبر دیگر اینکه کشتی حامل پزشکان بدون مرز در بندر "صفاقس" تونس لنگر انداخت و 71 مجروح را از مصراته به این شهر انتقال داد که تعداد زیادی از آنها گلوله های بی شمار در بدن دارند و دچار شکستگی گسترده هستند.

یکی از شاهدان عینی که در حملات به مصراته مجروح شده است، گفت: باید از نزدیک شهر را مشاهده کنی تا میزان کشتار قذافی را ببینی. جنازه ها درخیابانها موج می زند، بیمارستانها مملو از مجروحین است، پزشکان مجروحان را در خیابان مداوا می کنند. بیمارستانها جای خالی ندارند و مصراته به شهر ارواح تبدیل شده است.

از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند که انقلابیون لیبی با بیرون راندن نیروهای وابسته به قذافی از شهر"البریقه" به سوی غرب لیبی در حال پیشروی هستند.