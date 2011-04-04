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۱۵ فروردین ۱۳۹۰، ۲۱:۱۴

هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا/

گزارشی از آخرین تمرین پرسپولیس قبل از دیدار با بنیادکار ازبکستان

گزارشی از آخرین تمرین پرسپولیس قبل از دیدار با بنیادکار ازبکستان

آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس امروز دوشنبه در زمین اصلی باشگاه بنیادکار از ساعت 18 به وقت محلی در هوای سرد تاشکند انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، تمرین قبل از بازی روز سه شنبه با حضور بازیکنان، کادر فنی و مسئولان باشگاه در زمین اصلی مسابقه برگزار شد. بازیکنان دقایقی قبل از آغاز تمرین در زمین حضور یافته و با توپ به گرم کردن پرداختند و تمرین با صحبت های کوتاه علی دایی از ساعت 18 شروع شد و بازیکنان در نیمی از زمین به صورت آزاد به گرم کردن پرداختند.

*مسئولان باشگاه شرایط و وضعیت زمین مسابقه را بررسی کردند و بخش های مختلف ورزشگاه و سکوها از سوی مسئولان برگزاری به اطلاع مسئولان باشگاه پرسپولیس رسید.
 
* بازیکنان پس از 10 دقیقه گرم کردن در گوشه ای از زمین به انجام دوهای کوتاه، سرعتی و عبور از موانع پرداختند.

* حضور ایرانیان در تمرین امروز جالب توجه بود. آنها آماده می شدند تا بازی فردا را با تشویق های گرم خود همراهی کنند.

* پس از گرم شدن بدن ها، بازیکنان دو به دو شدند و به پاس های کوتاه و بلند روی آوردند.

* رحمان احمدی و علیرضا حقیقی آخرین تمرینات را برای بازی فردا مرور کردند و در ادامه با سانترهایی که از جناحین توسط یحیوی ارسال می شد، توپ را مهار می کردند.

* ژلکو میاچ مربی پرتلاش سرخپوشان، کاور به دست به میانه میدان رفت و بازیکنان را با کاورهای زرد و سبز و لباس های قرمز به سه تیم تفکیک کرد.

* حمیدرضا علی عسگری به دلیل سرماخوردگی تنها غایب تمرینات امروز بود. وی با هماهنگی با کادر فنی در هتل به استراحت پرداخت.

* تمرینات فشرده گلزنی، با سانتر از نقطه کرنر آغاز شد. بازیکنان در ترکیب دو تیم زرد و قرمز در نیمی از زمین به بازی سرعتی پرداختند.

* تمرین در ساعت 18:55 به وقت محلی به اتمام رسید و بازیکنان سریعا به طرف رختکن ها دویدند و پس از آن با یک دستگاه اتوبوس به طرف هتل حرکت کردند.
 
دیدار تیم های فوتبال بنیادکار ازبکستان و پرسپولیس ایران در هفته سوم نهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا عصر سه شنبه در ورزشگاه جار تاشکند برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1281572

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