به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر گلکار از مرحله راه اندازی کارگاه پخت آند این مجتمع به ظرفیت سالیانه 85 هزار تن (70 هزار عدد آند) خبر داد.

مدیرمجتمع هرمزآل با اعلام این خبر، گفت: با راه اندازی این کارگاه، نیاز این مجتمع به آند مورد نیاز برای تولید 147هزار تن آلومینیوم در سال تامین خواهد شد.

گلکار افزود: با تولید این مواد اولیه در داخل، سالیانه حدود 150 میلیارد ریال صرفه جویی ارزی در پی خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به برنامه 50 روزه عملیات راه اندازی این کارگاه تا رسیدن به بهره برداری کامل، اولین محصول این کارگاه در20 اردیبهشت سال جاری تحویل کارگاه میله گذاری خواهد شد.

مدیرمجتمع هرمزآل تصریح کرد: این واحد مشتمل بر 3 بخش کوره پخت، کنترل آلودگی و سامانه انتقال آند است و با راه اندازی آن حدود 60 نفر مشغول به کارخواهند شد.

به گفته گلکار، تکنولوژی این کارگاه از شرکت آلمانی Riedhammer و شرکت سوییسی R&D Carbon بهره گرفته شده است.