اعزام کاروانهای راهیان نور گلستان 2.5 برابر شد

سرهنگ ابوالفضل کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در سالجاری 22 هزار و 500 نفر از برادران و خواهران بسیجی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

وی اظهار داشت: اعزام این کاروانها از چهارم اسفندماه سال قبل شروع شد و تا 13 فروردین ماه سالجاری ادامه داشت.



وی خاطرنشان کرد: سال قبل حدود 9 هزار نفر برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب از استان اعزام شدند.

به گفته سرهنگ کریمی، اعزام دانش آموزان بسیجی نیز از 22 فروردین ماه سالجاری به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شود.



مسئول اعزام کاروان راهیان نور گلستان عنوان کرد: 1700 دانش آموز در قالب کاروانهایی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام می شوند.



گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.