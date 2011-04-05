84 هزار واحد فرآورده های خونی در استان مرکزی تولید شد

قربان دیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اتهداء خود در استان و در سال گذشته شش درصد نسبت به مدت مشابه افزایش یافت.

وی توضیح داد: در این مدت یک هزار و66 واحد خون کامل، 35 هزار و 475واحد گلوبول قرمز، 34 هزار و هفت واحد پلاسما، یک هزار و 215 واحد کرایو، 13هزار و 328 واحد پلاکت و 126 واحد گلبول قرمز شسته شده تولید و برای استفاده بیماران به مراکز درمانی کشور عرضه شد.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اهداء خون مربوط به اعضای ثابت است گفت: در این مدت 36هزار و 586 نفر در استان مرکزی خون اهداء کردند.