به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست مطبوعاتی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران در سال 1390 ساعت 17 روز دوشنبه آغاز شد که حواشی جالب و خواندنی داشت.

در این نشست از خبرنگار خبرگزاری مهر برای پوشش این برنامه و سئوال از رئیس جمهور دعوت نشده بود و حاشیه های آن با مشاهده این برنامه که به صورت زنده از شبکه خبر پخش می شد تنظیم شده است که در ادامه می خوانید:

- رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از برنامه عملی وی برای عمل به دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از طرح علنی اقدامات اختلاف انگیز سران قوا پرسیده بود گفت: ایشان فرمودند کاری نکنید خوب ما هم کاری نمی کنیم.احمدی نژاد وقتی حیرت و تعجب خبرنگار را مشاهد کرد گفت: شما می گویید ایشان گفته کاری را انجام ندهید خوب ما هم اقدام عملی‌مان این است که کاری نکنیم.

- زمانی که مردوخی خبرنگار همیشه حاضر در کنفرانس های مطبوعاتی سئوال کلیشه ای و همیشگی اش مبنی بر یادآوری وعده تاریخی احمدی نژاد پیرامون افشای نام مفسدان اقتصادی را مطرح کرد رئیس جمهور لبخندی زد و گفت: شما همیشه در همه مصاحبه ها از طرف من صحبت می کنید و از طرف من قول می دهید که نام مفسدان اقتصادی را افشا کنم .

- احمدی نژاد سپس به ذکر خاطره ای از پسر کوچکش پرداخت و گفت: پسر دوم من وقتی کوچک بود به من می گفت بابا من به تو قول دادم که من را ببری پارک!

- خبرنگار ایرانی روزنامه لوس آنجلس تایمز با یادآوری افزایش قیمت ها بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها به افزایش شدید قیمت قبض گاز بهای مجتمع مسکونی که خود در آن سکونت دارد اشاره کرد که رئیس جمهور در پاسخ به وی پرسید: خبرنگار روزنامه روزنامه لوس آنجلس تایمز در مورد گاز کجا پرسید؟ و وقتی خبرنگار پاسخ داد در مورد تهران، رئیس جمهور باز از او پرسید در کجای تهران سکونت دارید؟ خبرنگار که به خاطر سئوال های پیاپی رئیس جمهور به نوعی مستاصل شده بود، گفت: در ساختمانی در غرب تهران. و رئیس جمهور باز هم پرسید: در مجتمع شما چند خانوار ساکن هستند که خبرنگار روزنامه لوس آنجلس تایمز پاسخ داد که 12 خانوار که 5 تای آنها هر روز بر سر قیمت قبض گاز با هم دعوا می کنند.

رئیس جمهور با خنده گفت: اگر مصرف بهینه داشته باشید و همه خانوارهای ساختمان شما به اندازه طبیعی گاز مصرف کنند هزینه گاز بهای شما هم کاهش پیدا خواهد کرد. رئیس جمهور با خنده ادامه داد با هم دعوا نکنید و گاز کمتر مصرف کنید.

- یکی از خبرنگاران در رابطه با وساطت آلمان در مسئله نفتی ایران و هند سئوال کرد و پرسید ارزیابی شما از این اقدام آلمان چیست؟ که احمدی نژاد با خنده گفت: ارزیابی ما خوب است ما خوب ارزیابی می کنیم.

مجری برنامه در بخشی از نشست خبری با اشاره به اینکه 22 نفر سئوال خود را مطرح کرده اند از رئیس جمهور خواست برای استفاده بهتر از وقت کوتاه پاسخ دهد که احمدی نژاد در این باره گفت: کوتاه که جواب دادم اعتراض شد.

یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با آثار تحریم اقتصادی غرب علیه ایران سئوال کرد که احمدی نژاد در پاسخ به وی گفت: آنها ما را تحریم کردند خودشان با بحران مواجه شدند. خبرنگار سئوال کننده با تعجب پرسید همین؟! رئیس جمهور در پاسخ به وی گفت: موضوع روشن است و این خبرنگار تشکر کرد و رفت.

- رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی در رابطه با تحولات فلسطین از یک توطئه جدید برای تجزیه اردن خبر داد و گفت: من شنیده ام برخی دولت ها با این طرح موافقت کرده اند به آنها می گویم با این طرح نام زشتی از خود به جا نگذارید.

- یکی از خبرنگاران از احمدی نژاد درخواست "کاپشن احمدی نژادی" کرد و گفت من پارسال درخواست کردم اما به من ندادید که احمدی نژاد خطاب به وی گفت: شاید آدرس اشتباهی داده اید. خبرنگار مورد نظر دوباره گفت امیدوارم این کاپشن را به من بدهید تا بپوشم تا در این شرایط که گاز گران شده سردم نشود و احمدی نژاد در پاسخ به وی گفت امروز که هوا گرم است. رئیس جمهور افزود آقای آشتیانی زودتر این کاپشن را به شما می رساند.

این خبرنگار بعد از طرح سئوالش باز هم سراغ "کاپشن احمدی‌نژادی" را گرفت که احمدی نژاد گفت: کاپشن را به شما می دهند اما مارک ندارد که ببرید بفروشید.

- احمدی نژاد در پاسخ به سئوالی در رابطه با جوسازی ها علیه ایران پیرامون تحولات منطقه ای و بین المللی با یادآوری این جوسازی ها در قضایای افغانستان و عراق گفت: به زودی فریادهای جدید "آی ایران دخالت می کند" بلندتر می شود.

- خبرنگار رویترز که نامش در اواخر فهرست سئوال کنندگان قرار داشت بعد از قرار گرفتن پشت تریبون از رئیس جمهور پرسید مبنای انتخاب افراد برای طرح سئوال چیست؟ که احمدی نژاد خطاب به او گفت: نمی دانم، اما من از روی شاسی(دکمه) انتخاب نمی کنم. در این هنگام مجری برنامه برای خاتمه دادن به این بحث از این خبرنگار خواست مشکلش را با صالحی مرام معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور حل کند. البته عنادی مجری برنامه برای دلجویی از رویترز بعد از خاتمه پاسخ رئیس جمهور گفت: رویترز همیشه جزو 5- 4رسانه نخست برای طرح سوال بوده است.

- احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار رویترز در خصوص آینده قیمت نفت بعد از تحولات جهانی پیش بینی کرد که قیمت نفت تا حول و حوش 150 دلار بالا برود. رئیس جمهور مدعی شد که این اولین پیش بینی وی درباره قیمت آینده نفت است.

- عنادی مجری مراسم به صورت مکرر از رئیس جمهور می خواست تا وقت مصاحبه را برای پاسخ گویی به سوالات تمام خبرنگاران حاضر در این نشست تمدید کند که رئیس جمهور با این درخواست ها موافقت می کرد.

- خبرنگاری از رئیس جمهور پرسید چرا دولت لایحه بودجه را دیر به مجلس داد که احمدی نژاد با یادآوری اینکه بودجه باید بر اساس قانون برنامه پنجم تنظیم می شد گفت: قانون برنامه 30 بهمن نهایی شد و ما یک اسفند لایحه بودجه را ارایه دادیم. از این زودتر نمی توانستیم لایحه بودجه را تقدیم مجلس کنیم. گویا دوستان مجلس کارهای دیگری داشتند که نرسیدند بودجه را در سال 89 تصویب کنند و صلاح دانستند که امسال این کار انجام شود.

- یکی دیگر از خبرنگاران پیش از طرح سئوالش گفت، موبایل سخنگوی دولت شما در سال 89 همواره خاموش بود که احمدی نژاد در پاسخ گفت: ان شالله در سال جدید موبایل سخنگوی دولت روشن می‌شود.

- خبرنگار یک شبکه رادیویی در رابطه ارزیابی رئیس جمهور از حضور کلینتون وزیر خارجه آمریکا در برنامه های شبکه های فارسی زبان سئوال کرد که رئیس جمهور در این باره گفت: هر چه بیشتر صحبت کند بهتر است. چون هر چه بیشتر صحبت کند معلوم می شود چیزی نمی فهمد.

- خبرنگار الجزیره عربی در رابطه با طرح موضوع ادعایی در خصوص کشف شبکه جاسوسی ایران در کویت سئوال کرد که احمدی نژاد با لحنی خاص گفت: آخر کویت چی دارد که ما جاسوسی آن را کنیم؟! وی افزود: اگر منظور مردم کویت است که با آنان دوستیم، با دولتش هم دوستیم. پس چه جاسوسی می خواهیم بکنیم؟ گویا دست های بیگانه می خواهند اختلاف افکنی کنند.

- کنفرانس خبری رئیس جمهور در شرایطی در ساعت 19 و 45 دقیقه و همزمان با اذان مغرب خاتمه یافت که احمدی نژاد با تمدید چندباره زمان نشست و عقب انداختن جلسه ساعت 19 خود به کلیه سئوالات همه 43 رسانه حاضر در نشست خبری پاسخ گفت.

- از مجموع نمایندگان 43 رسانه حاضر در این نشست، 14 خبرنگار مربوط به رسانه های خارجی و 11 خبرنگار نیز به نمایندگی از شبکه ها و بخش های مختلف سازمان صداوسیما شامل: واحد مرکزی خبر، شبکه خبر، باشگاه خبرنگاران جوان، پرس تی وی، رادیو ایران، برنامه تهران بیست شبکه تهران، رایو تهران، رادیو ایران صدا، رادیو جوان، رادیو تهران و رادیو صدای آشنا در این نشست از رئیس جمهور سوالات خود را پرسیدند.