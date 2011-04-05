به گزارش خبرنگار مهر، فروش میلیاردی فیلم سینمایی "اخراجیها 3" به کارگردانی مسعود دهنمکی، کارگردانی که دو فیلم پرفروش دیگر در کارنامه دارد چندان عجیب نبود، اما دلایل فروش بالای فیلم میتواند هم افقی از کلیت سلیقه و ذائقه مخاطب پیش روی کارشناسان سینما قرار دهد، هم وضعیت کلی سینمای ایران را نمایش دهد، "اخراجیها" پدیدهای قابل مطالعه است که میتوان از زوایای مختلف دربارهاش بحث کرد.
* دنبالهای بر دو فیلم پرفروش
"اخراجیها" از معدود فیلمهایی است که قاعده فروش نکردن دنبالههای سینمایی را شکسته است، پس از نمایش موفق "اخراجیها 1" و رکوردزنی این فیلم زمینهای برای تولید بخشهای بعدی فراهم شد، مردم که "اخراجیها 1" را پسندیده بودند برای دیدن بخشهای بعدی این سهگانه هم مقابل سینماها صف کشیدند. دهنمکی به قواعدی که در کمدی اولش رعایت کرده بود در قسمتهای بعدی فیلم هم وفادار ماند و نتیجه استقبال از "اخراجیها 2" و "اخراجیها 3" بود.
با این که دهنمکی همان شخصیتها را با تغییرات محدود در بخشهای بعدی و در موقعیتهای جدید به کار میگرفت، مردم همچنان به دیدن فیلمهای او میروند و داستان، شوخیها و فضاسازی فیلمهای او را دوست دارند.
* خبرسازی در مرحله تولید و نمایش
مسعود دهنمکی روزنامهنگار است و میداند چطور درباره فیلمهایش تبلیغ و موضعگیری کند، وبلاگ دارد و اظهار نظرهایش در وبلاگش جواب تند وتیز به مخالفانش است، زمان تولید هر سه فیلم، اخبار و حاشیههای فراوانی برایش به وجود آمد که کارگردان و پروژه را در صدر اخبار قرار میداد. این سیاست و استراتژی را با شیوه اصغر فرهادی یا بسیاری دیگر از کارگردانهای سینمای ایران مقایسه کنید که در سکوت خبری فیلم میسازند.
"اخراجیها 3" زمان تولید به دلیل فضای خبری که داشت پروژهای مورد توجه بود، عکسها تصاویر آن منتشر میشد، مرگ یک هنرور در حاشیه فیلمبرداری به مطبوعات کشیده شد، نمایشش در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به دقیقه 90 رسید و گروه تولید از همین ماجرا به نفع خود استفاده کردند.
مسعود دهنمکی معمولا در مصاحبههایش درباره فیلم نظر منتقدان را سفت و سخت میدهد و هرگز ضعفهای فیلمش را نمیپذیرد، مواضعی که نخواهد در مصاحبهها مطرح کند در وبلاگش مینویسد و انتقادهای تند و تیزش را نثار دیگران میکند. او حتی خوب میداند چه زمانی علیه داوران جشنواره فیلم فجر موضع بگیرد، اختتامیه جشنواره بیست و پنجم فیلم فجر هنوز در یادها مانده است.
*استفاده از بازیگران مختلف و محبوب
مسعود دهنمکی در سهگانهاش با ترکیبی از بازیگران محبوب سینما کار کرده، قرار دادن امین حیایی، جواد رضویان، حسام نواب صفوی، اکبر عبدی، کامبیز دیرباز، نیوشا ضیغمی و.... در کنار هم برای مخاطب جذاب است، بازیگرانی با فیلم دهنمکی دوباره احیا شدهاند، اکبر عبدی با "اخراجی ها 1" و حسام نواب صفوی با "اخراجیها 3"، شهره لرستانی در "اخراجیها 1" و ارژنگ امیرفضلی در "اخراجیها 1" . فیلم پرفروش دهنمکی این فرصت را به ستارهها داد تا بیشتر دیده شوند.
تعداد بازیگرانی که در فیلمهای پربازیگر دهنمکی حضور دارند برای مخاطب جذاب است، مردم دوست دارند ستارههایشان را در این فیلمها و در قالب نقشهای تازه ببینند.
*داستان ساده و شوخیهای قابل فهم
فیلمهای دهنمکی داستانهایی ساده دارند، داستانهایی قابل درک و بدون پیچیدگی و گاه بیارتباط با خرده داستانکها که در فیلمهای او فراوان هستند ، مثل علاقه بایرام (اکبر عبدی) به خواهر دوستش در "اخراجیها 1". داستانها در فیلمهای دهنمکی برای اقشار مختلف بدون پیچیدگی یا شکست زمان و فرمهای رایج امروزی روایت میشوند، کاملا کلاسیک و از اول تا آخر.
این نوع روایت برای مخاطب جذاب است، همه گروههای سنی با آن ارتباط برقرار میکنند و آن را دوست دارند، آنهایی که روایتهای مدرن پیچیده را دوست دارند از این نوع روایتها پرهیز میکنند اما برای عموم مردم، شنیدن و دیدن قصههایی جذابتر است که سادهتر هستند.
شوخیهایی که دهنمکی با دفاع مقدس و آدمهای جنگ داشته در هیچ فیلم دیگری دیده نشده است، نوع شوخیها تازه است و حتی در "اخراجیها 3" پرداختن به ماجراهای انتخاباتی و شوخی با نامزدهای گروههای مختلف در سینمای ایران بی سابقه است. دهنمکی آزادی عمل و دیدگاه ویژه در شوخی با مسائلی دارد که تابو محسوب میشود. او بازیهای سیاسی را در فیلم تازهاش نقد میکند و مناظرهها را هجو میکند، برای مردم شوخی با سیاستمداران و چهرههای شناخته شده همیشه جذاب است و این یکی از مهمترین امتیازهای "اخراجیها 3" است.
* انتخاب موضوعهای تازه
چه کسی باور میکرد در فاصلهای کوتاه از انتخابات سال 88 فیلمسازی بتواند با نگاهی طنز به ماجراهای انتخاباتی نگاه کند؟ مسعود دهنمکی این کار را کرد، او که پیشتر توانسته بود در "اخراجیها 1" با جنگ شوخی کرده بود، در "اخراجیها 3" او نوآوری نشان میدهد و جناحبندیهای سیاسی و پشت پرده مسائل سیاسی را نقد میکند.
برای مخاطب این شوخیها جذاب است، مخاطبی که کمتر نقد جدی و صریح در سینمای ایران دیده از "اخراجیها 3" استقبال میکند و با دیدن شوخیهایی که با پشت پرده بازیهای سیاسی میشود میخندد.
* تعداد سالن و حمایت تلویزیون
فیلمهای مسعود دهنمکی در شرایطی مناسب اکران شدهاند، هر سه فیلم نوروز روی پرده رفته و تعداد سالنهایی فراوان در تهران و شهرستانها داشتهاند، در نوروز 90 28 سینمای تهران و 70 سینما در شهرستان میزبان این فیلم شدهاند، این حجم از سالن میتواند به استقبال از فیلم و دیده شدن آن نسبت به دیگر رقبا بیشتر کمک کند.
در هر دوره که "اخراجیها" روی پرده بوده، تیزرهای متعدد و طولانی فیلم بارها از شبکههای مختلف پخش شده، مسعود دهنمکی به برنامههای تلویزیونی آمده و درباره فیلمش صحبت کرده است، او نوروز 90 هم میهمان شبکه یک در برنامه ویژه تحویل سال بود.
حمایت تلویزیون که مهمترین رسانه برای تاثیرگذاری بر آرا و افکار عامه مردم است، در این مورد به معرفی فیلم برای مخاطبان از قشرهای مختلف انجامیده است، حتی پخش "اخراجیها 2" از تلویزیون هم امتیازی به نفع "اخراجیها 3" بوده است.
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فیلم سینمایی "اخراجیها 3" به کارگردانی مسعود دهنمکی و بازی محمدرضا شریفینیا، رضا رویگری، امین حیایی، لیلا اوتادی، بهنوش بختیاری و .... بیش از دو میلیارد تومان در تهران و شهرستانها فروش داشته است.
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